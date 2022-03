Myrka Dellanos y su confesión más dolorosa: "Es difícil envejecer frente a las cámaras" Pese a verse radiante y lucir como veinte años menos, Myrka Dellanos está harta de ser comparada constantemente en redes contra sus compañeras de La mesa caliente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Myrka Dellanos es una profesional que, a lo largo de toda una vida dentro y fuera de la pantalla, ha defendido sus ideales a pesar de las burlas u ofensas que haya recibido contra su fe, contra sus relaciones románticas, incluso contra sus seres más queridos. Pero ahora que la valorada periodista ha vuelto a irrumpir con destacable éxito en su nuevo programa La mesa caliente, tomó las redes para hacer su confesión más dolorosa: suplica que dejen de juzgar y comparar su imagen contra la de sus compañeras del show, Alix Aspe, Verónica Bastos y Giselle Blondet. "Es sumamente difícil estar frente a las cámaras de tele cada día y que me comparen constantemente con otras tres mujeres", expresó. "Respeto a cada una de ellas y me parecen lindas cada una, con rasgos físicos y espirituales diferentes". "¿Pero por qué será que especialmente las mujeres atacan físicamente la apariencia de otra mujer?" reflexionaba en sus redes. "Yo no puedo cambiar quien soy. Solo puedo ser la mejor versión de Myrka y así lo he hecho toda mi vida". Myrka Dellanos Credit: IG Myrka Dellanos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a verse al menos 20 años más joven de lo que es, Myrka Dellanos reveló: "Créanme que es también difícil envejecer en frente de las cámaras y bajo la lupa escrupulosa de muchos que se esconden detrás de un teléfono o compu para enviar dardos que pueden llegar directamente al alma en un momento de debilidad". A pesar de su destacada elegancia y su increíble figura, basta recordar el look con que recientemente dejó en shock a sus fans mostrando su diminuta cintura, la conductora escribió con humildad: "No soy ni la más alta, ni la más flaca, ni la más joven, ni la más bonita. Solo puedo ser yo". Myrka Dellanos,look del dia Credit: Instagram/Myrka Dellanos Después, envió un bello recordatorio a sus seguidoras: "Mujeres- quiéranse más y traten a otras mujeres con la gracia y misericordia que desearían para sus madres, sus hermanas y sus hijas". También encontró un lugar para reafirmar su fe y expresar con sabiduría quién es ella realmente: "Gracias a mi Dios, mi identidad es primordialmente como Su hija amada, pero no significa que en mi humanidad no sienta dolor". Myrka Dellanos, look del dia Credit: Instagram/Myrka Dellanos Después no dudó en hablar de lo único importante que incumbe a todos: "Tenga más amor. Den más amor. Es completamente gratis y tendrás una mejor vida". ¡Así se habla! ¡Bravo por Myrka! Otro bello y popular rostro de la televisión latina en los Estados Unidos, la boricua Dayanara Torres, explotó en sus redes y denunció el mismo día a sus propios haters ante las mordaces críticas que su post más feliz y relajado desató en las redes a causa de sus piernas. Ivy Queen y Olga Tañón no dudaron en dedicarle los mensajes más amorosos en su feed.

