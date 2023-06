Myrka Dellanos se sincera en La mesa caliente y comparte una gran decepción La presentadora empleó el micrófono y las cámaras de su programa para dar a conocer su malestar con una información de última hora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Myrka Dellanos Myrka Dellanos | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Sus redes sociales siempre han sido, además de para mostrar la alegría de vivir y los momentos especiales de su vida, también un espacio para compartir su sentir en situaciones menos agradables. En este caso, Myrka Dellanos empleó su espacio en el programa La mesa caliente para expresar a su público una gran decepción. Lo hizo en tono serio y sin titubear. "Para mí es un día muy triste para el país", dijo refiriéndose a lo acontecido con el expresidente Donald Trump, quien tuvo que comparecer ante la Corte Federal por los 37 cargos penales de los que se le acusa. Myrka tampoco tuvo palabras positivas para el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En medio de todo le han sacado al presidente Biden que recibió dinero de Ucrania, unos 10 millones de dólares para él y su familia que tiene que ver con sobornos en todo lo que tiene que ver con Ucrania", añadió. En definitiva, la periodista no ocultó su decepción y malestar por todo lo que está aconteciendo en el país. "Lo más triste de todo para mí como ciudadana norteamericana es que el año que viene tengamos aquí en el país a dos candidatos presidenciales que están enfrentando la justicia, y para mí es un día oscuro para la nación", concluyó apenada. Siempre comprometida con Estados Unidos y el bienestar de la gente, Myrka volvió a alzar la voz, no solo como periodista, sino también como ciudadana para dar a conocer su pesar.

