Myrka Dellanos se defiende de las burlas recibidas por su fe en Dios y no en los humanos La periodista ha sido el centro de las críticas por expresar su confianza en el Creador y no tanto en las personas en estos tiempos de crisis. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Esta semana Myrka Dellanos está a cargo de la conducción de Un Nuevo Día. La periodista ha sido bienvenida al programa matutino de Telemundo con aplausos y piropos de sus seguidores quienes están encantados de verla de regreso a la televisión, aunque sea por unos días. Con motivo de la noticia que más ocupa estos días el contenido de los programas, el coronavirus, la comunicadora cubana hizo una reflexión en sus redes que ha sido mal vista por algunos que así se lo han hecho saber. “Le doy más gracias a Dios de que yo puedo tener paz en medio del caos porque mi confianza no está en los humanos, sino en el Creador del cielo y la tierra”, ha escrito refiriéndose a este virus. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Parece que esa falta de fe en el ser humano no ha sentado nada bien a algunos de sus seguidores que le han atacado duramente. “Tu confianza no está en los humanos, o sea que si sacan la vacuna que no te la pongan a ti”, le escribieron en su perfil de Instagram. Myrka, bastante interactiva en la redes, no tardó en responder al polémico comentario. “Puedes burlarte de mi como desees, pero fíjate que los hombres y la inteligencia de los médicos está sujeta al Dios del universo. ¡El Creador provee la inteligencia y dirige a los humanos a todo lo que es bueno! ¡Esa es la verdad! ¡Sin Dios los científicos no pueden hacer nada! ¡Nada!”, contestó contundente. Afortunadamente han sido muchos más los que han apoyado y aplaudido la afirmación de la presentadora, así se lo han demostrado con mensajes de cariño y agradecimiento. Advertisement

Close Share options

Close View image Myrka Dellanos se defiende de las burlas recibidas por su fe en Dios y no en los humanos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.