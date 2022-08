Myrka Dellanos se defiende en La mesa caliente de quienes la llaman "activista" El show de Telemundo compartió un mensaje de un usuario en redes que se expresó así y la conductora le dio un buen repaso con su contestación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay algo que domina Myrka Dellanos es su trabajo. Estar frente a las cámaras es algo más que natural para ella, quien durante tres décadas ha entretenido y llevado toda la información a millones de hogares. Por eso, cuando desde su actual programa, La mesa caliente, le propusieron contestar a un usuario que le atacó duramente por su forma de pensar, la presentadora se defendió de la mejor de las maneras, sin perder la calma y con coherencia. "Yo le preguntaría a Myrka, ¿por qué trata siempre de abogar por Trump? Más parece activista que lo que debería hacer en este programa, ¡que es de entretenimiento!", le escribió una seguidora bastante molesta. Myrka Dellanos Myrka Dellanos | Credit: Mezcalent Myrka no tuvo problema en dirigirse a la persona en cuestión y, con una sonrisa pero tajante y directa, darle su perspectiva del asunto. "Yo te diría primero a ti que muchísimas gracias por ver el programa porque nos halaga muchísimo. Otra cosita es que no es solo un programa de entretenimiento, si no, yo no estaría aquí", comenzó en el mejor tono. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En el primer bloque hablamos de noticias, de tiroteos, de inflación, de las situaciones políticas, entonces, lo que sucede es que como periodista yo quiero dar ambos puntos de vista, y aquí mis compañeras tienen su punto de vista, cada persona dice lo que ellos opinan y para mí es sumamente importante que vean ambas partes, porque ustedes en casa tienen que tomar una decisión, qué aburrido seria si fuéramos cuatro de la misma persona", dijo con una gran sonrisa. Apoyada en todo momento por sus compañeras de show, Myrka dejó claro que la libertad es precisamente eso, el convivir y respetar a personas con opiniones diferentes y compartirlas sin prejuicios. Y así es en La mesa caliente, aunque en varias ocasiones y en temas diversos se han mostrado cada una a favor de ángulos diferentes, al final predomina la buena convivencia y el respeto por el otro.

