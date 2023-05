Myrka Dellanos se ausenta de La mesa caliente por motivos médicos Mientras el programa estaba este lunes al aire, la conductora de Telemundo informaba a través de las redes sociales que estaba en el hospital. "¡Cuánto quisiera estar ahí con ustedes!". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Myrka Dellanos Myrka Dellanos | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images La semana no comenzó de la mejor forma para Myrka Dellanos. La conductora había promocionado junto a su compañera Verónica Bastos los contenidos que estarían abordando este lunes en el programa La mesa caliente (Telemundo), sin embargo, cuando el show inició Myrka no se encontraba presente en el estudio. Mientras el programa estaba al aire, la periodista dio a conocer a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores, que se encontraba en el hospital. Myrka Dellanos Myrka Dellanos | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Dellanos compartió una grabación de pocos segundos de duración en la que aparece viendo el show desde la habitación de un hospital. "Viendo La mesa caliente desde mi habitación del hospital. ¡Cuánto quisiera estar ahí con ustedes!", escribió la presentadora junto a la grabación sin dar más detalles. Myrka Dellanos Credit: Instagram Myrka Dellanos Una hora más tarde, Myrka compartió, también por medio de sus historias de Instagram, que le iban a realizar un escáner CT, el cual se emplea para diagnosticar diferentes enfermedades y la causa de muchos dolores, por lo que debía tomarse dos botellas de una solución oral. "Me van a hacer un Ct Scan y me tengo que tomar 2 botellas de esta", explicó la conductora. Myrka Dellanos Credit: Instagram Myrka Dellanos Hasta la publicación de esta nota Myrka no había revelado más detalles al respecto. "Espero estar con ustedes muy pronto si Dios quiere", comentó este lunes en una de las publicaciones que se compartieron desde el perfil de Instagram de La mesa caliente. Myrka Dellanos Myrka Dellanos | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los mensajes de apoyo y cariño de los televidentes del show no se hicieron esperar. "Que estés bien y pronto estés otra vez en el programa. No es igual sin ti. Las cuatro juntas es mejor", se puede leer entre las decenas de comentarios que recibió la publicación.

