Myrka Dellanos dijo estar soltera y reveló lo que desea en un compañero de vida. La copresentadora de La mesa caliente (Telemundo) tiene claro lo que quiere en una futura pareja.

"Me encantaría, solo que no he visto al candidato", dice sobre abrirse a tener una relación amorosa. ¿Qué busca en el amor? "¡Ay, el candidato! ¿Cómo tiene que ser? Es que ¡imagínate! No es una cosa específica", dijo risueña a Mezcal Entertainment. "Creo que cuando conoces a la persona dices: creo que esta es. Puedes hacer una lista, yo he hecho las listas, he pedido a Dios por las listas, pero realmente yo dejo que Dios me sorprenda".

¿Qué cualidades la atraen? "Obvio que me gusta una persona inteligente, me gusta una persona cariñosa, bondadosa, una persona que le guste ayudar a su comunidad; una persona artística, una persona que toque un instrumento, me gusta también que le guste la música, porque yo soy muy musical, entonces, cosas así", reveló la exnovia de Luis Miguel.

Myrka Dellanos Credit: Mezcal Entertainment

¿Y qué es lo que ya no aguantarías de una persona? "Yo diría que son las cosas obvias; o sea, una persona violenta, una persona problemática, una persona que nunca está feliz, que siempre está buscando un pleito", dice la periodista cubanoamericana.

"Hay personas que todos los días buscan algo de qué quejarse y yo no soy así, honestamente. Yo creo que cuando uno ha sufrido ciertas cosas en la vida, dice ¿sabes qué? Me quedo con lo lindo, me quedo con lo bueno, busco lo positivo en cada momento y quiero una persona así", añade Dellanos.