EXCLUSIVA: Así responde Myrka Dellanos a quienes critican sus pronunciadas mejillas La presentadora Myrka Dellanos compartió un poderoso mensaje sobre cómo el bullying cibernético afecta la salud mental. Además, envía unas inspiradoras palabras a las mujeres sobre las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Justamente un mes antes de comenzar a conducir el programa La mesa caliente (Telumndo) junto a Alix Aspe, Verónica Bastos y Giselle Blondet, Myrka Dellanos comenzó a sufrir una alergia en la cara que ha provocado que esté más hinchada y sus mejillas luzcan más pronunciadas. En una entrevista en People VIP, la presentadora cubanoamericana sostuvo que a raíz de leer un comentario en el que criticaban cómo luce su cara o el de su compañera de set Verónica Bastos, escribió un mensaje en su cuenta de Instagram para crear conciencia sobre cómo el bullying cibernético afecta a las personas y por qué las mujeres deberían ser más solidarias las unas con las otras. Dellanos expresó que se sintió triste y fea tras leer las crueles ofensas. Además, resaltó que es desagradable ser comparada con el resto de sus compañeras, como también pasaba con María Celeste Arrarás cuando estaba en Primer impacto. Agregó que cada mujer tiene su propia luz. La mesa caliente La mesa caliente | Credit: IG/La mesa caliente "No sé la procedencia [de la alergia], pero todas las mañanas amanezco superinflamada y [las mejillas rojas] incluso la nariz. He ido a alergistas, me estoy haciendo un tratamiento, me pusieron inyecciones de cortisona y eso te inflama aún más. Además, yo soy de mejillas grandes y quiero reiterar que no tengo ningún relleno", dijo. ¿Es cierto que tiene botox en su rostro?, ¿cuál es su secreto para mantener su cintura de avispa? ¡Mira la entrevista completa colgada en el video de arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

