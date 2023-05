Myrka Dellanos regresa a La mesa caliente y da todos los detalles de su estado de salud Después de unos días de ausencia, la conductora contó el doloroso motivo que la ha impedido viajar a Londres a cubrir la coronación del rey Carlos III. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de unos días de ausencia, Myrka Dellanos está de regreso en su casa televisiva, La mesa caliente, donde tanto sus compañeras, como el público, la han extrañado mucho. Tras darse a conocer que la conductora padecía un problema de salud que la impedía estar en plató y viajar a Londres para la coronación del rey Carlos III, finalmente fue ella misma quien lo contó todo. Lo hizo a través de las cámaras del show de Telemundo al que se reincorporó este jueves con la mejor de sus sonrisas. "Estuve en el hospital varios días", compartió con sus compañeras de mesa. Una razón de mucho peso la llevó a estar ingresada y pasar por varias pruebas médicas importantes. Así lo explicaba la periodista. Myrka Dellanos Myrka Dellanos | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) "Estoy bien, gracias a Dios, tengo una hernia en el estómago que me están trabajando con tratamiento. No pude ir a Londres, lastimosamente como tenía planificado, pero no importa, yo sé que los tiempos de Dios son perfectos, todo pasa por algo, y estoy feliz", dijo ante la atenta mirada de sus colegas, que se mostraron encantadas de tenerla de vuelta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de sus historias de Instagram, también compartió que dicha hernia le estaba afectando a la hora de comer y que perdió algo de peso. "Estaba como que malnutrida, pero gracias a Dios me pusieron en un plan", informó. Myrka deslumbró en su reaparición con un vestido de lo más floreado, unos zapatos de lo más primaverales y una gran sonrisa de felicidad y agradecimiento por estar bien. Siempre esperanzada y positiva, la comunicadora se aferra a lo positivo: el estar sana y de vuelta a su gran pasión. "Hay que seguir adelante, con mucho amor y gratitud de que estoy de nuevo con ustedes, los quiero mucho", concluyó.

