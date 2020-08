Myrka Dellanos reacciona a la salida de María Celeste de Telemundo. ¿Se irá ella también de Al rojo vivo? ¿Seguirá Myrka Dellanos como conductora de Al rojo vivo? La presentadora cubanoamericana reacciona a la salida de su amiga y colega María Celeste Arrarás del programa y de la cadena Telemundo. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Myrka Dellanos reaccionó a la sorpresiva salida de su colega y amiga María Celeste Arrarás de Al rojo vivo y de la cadena Telemundo. La periodista cubanoamericana —quien copresentó Primer impacto con María Celeste en Univision y en meses recientes también estaba presentando Al rojo vivo junto con la puertorriqueña— publicó una carta abierta a su colega en Instagram. Image zoom (Dimitrios Kambouris/Getty Images) "Querida Mari: estamos viviendo momentos sin precedentes en este mundo y ha sido un verdadero honor y placer compartir la pantalla contigo una vez más durante estos últimos meses para informarle al público sobre los momentos difíciles que estamos viviendo. Ha sido un momento histórico y único". Dellanos, de 55 años, añadió sobre Arrarás: "Te doy gracias por la oportunidad de presentar el programa juntas y me da tristeza al pensar que no estaremos haciéndolo en los próximos días que estaré en el programa". La presentadora dejó claro que tampoco seguirá en el programa. "Mi tiempo en Al rojo vivo también llega a su fin muy pronto y me alegra poder estar a tu lado en este momento", añadió Dellanos. Image zoom (Leon Bennett/WireImage) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La comunicadora también mostró su apoyo y amor a su amiga y cómplice laboral de tantos años durante este difícil momento."Los tiempos de Dios son perfectos mi amiguita. Todo pasa por una razón y quién sabe lo que nos depara el futuro. Tenemos que seguir creyendo que lo mejor está por venir. Tú has logrado tanto como mujer y periodista, y todos los que te queremos te aplaudimos. Gracias a cada uno de ustedes que ha estado con nosotros por tantos años y nos animan a seguir adelante. Aunque no estemos en frente de una cámara juntas, sabes que cuentas conmigo siempre", concluyó.

