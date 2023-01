Myrka Dellanos: "A mí me dieron instrucciones personalmente de que lo que querían era que no fuese un concurso de belleza ya" La conductora, que formó parte este año del Comité de Selección que se encargó de elegir a la nueva Miss Universo, habló en su programa La mesa caliente (Telemundo) sobre la elección de la ganadora y la polémica que generó su coronación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Myrka Dellanos Myrka Dellanos | Credit: Mezcalent La elección el pasado sábado de Miss USA, R'Bonney Gabriel, como la nueva Miss Universo generó un sinfín de reacciones y críticas en las redes sociales. Fueron muchas las personalidades que mostraron públicamente su desacuerdo con lo sucedido en el certamen de belleza. Una de las opiniones que más resonó en los medios de comunicación fue la de la periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás, quien fuera jueza del certamen en el pasado. "El concurso de Miss Universo es un certamen de belleza. He sido jueza del evento en dos ocasiones y las instrucciones que recibimos los jueces es que debemos escoger a la más bella del grupo, a la que cuando entre en un lugar haga voltear todas las miradas. Por supuesto que el saber expresarse y contestar inteligentemente son atributos importantes, pero había un puñado entre las 5 finalistas que reunían todo eso y que, a mi parecer, eran mucho más bonitas", llegó a expresar Arrarás. Myrka Dellanos, quien este año formó parte del Comité de Selección que se encargó de elegir a la nueva reina del certamen, hizo frente este lunes en su programa La mesa caliente (Telemundo) a la polémica que suscitó la elección de Miss USA como la flamante Miss Universo. "Yo creo que todo el mundo sabe que estamos en otra era, hay una nueva dueña de Miss Universo. María Celeste fue jurado en el 2003, en el 2006. Ha pasado mucho tiempo y […] siempre hay una progresión, los años continúan. Estamos ya en el 2023 y las cosas han cambiado", comenzó compartiendo la copresentadora del programa de entretenimiento de Telemundo. Tal vez ustedes quieren que sea solo la mujer más bella, que solo sea la belleza física, pero hay una belleza integral — Myrka Dellanos "Lamentablemente tal vez ustedes quieren que sea solo la mujer más bella, que solo sea la belleza física, pero hay una belleza integral. Y nos dijeron, a mí me dieron instrucciones personalmente de que lo que querían era que no fuese un concurso de belleza ya, lo que quieren es una embajadora mundial que se pueda presentar enfrente de la ONU a hablar acerca de ciertos temas que les conciernen, ser una mujer que ya le sirve a la comunidad, ser una persona que tiene elegancia, ser una persona que puede conversar…", explicó la también periodista, quien quiso añadir que "todas las latinas tenían esos requisitos" y "pudiesen haber sido Miss Universo". La conductora , quien está a punto de alcanzar los 3 millones de seguidores en Instagram, señaló que ella fue "la única mujer latina que estaba desde el principio toda la semana con estas candidatas". "Recordemos que en las primeras 16 finalistas había 6 latinas y yo fui la única jueza. Aunque no puedo hablar exactamente acerca de mi voto, ustedes pueden llegar a sus propias conclusiones de qué forma pude o no pude haber votado yo en ese momento". A mí no me pagó ni Telemundo ni Miss Universo para ir y ser parte del jurado — Myrka Dellanos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Myrka también aprovechó la ocasión para dejar claro que "a mí no me pagó ni Telemundo ni Miss Universo para ir y ser parte del jurado". "Es algo que te piden que hagas y uno lo hace por el prestigio y también porque yo quería que nuestras latinas tuvieran voz y voto, por eso es que yo estaba ahí y honrada de ser parte de esto".

