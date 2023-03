Myrka Dellanos presenta proyecto que pretende hacer felices a las personas Con el fin de dar un mensaje positivo a las personas, Myrka Dellanos ofrece una propuesta diferente para el público latino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La trayectoria profesional de Myrka Dellanos incluye radio, televisión y libros. Ahora, la comunicadora tiene un proyecto que pretende ayudar a la gente a tener un mensaje positivo. Así, desde noviembre de 2021, inició un programa en Vida Unida Radio, donde la programación que ofrece es "positiva". "Una radio de música que edifica nuestra vida, que no tiene doble sentido. Que tiene palabras que realmente hablan de Dios, de la paz, la tranquilidad, del amor de Dios. A mí me encanta esa música y; realmente, empiezo mis mañanas así", explicó Dellanos al programa People VIP. "Mi programa se llama Myrka en la mañana y ahora lo nuevo es que además de estar en Houston, en Nashville, Tenesse, en diferentes partes de Texas, en Alabama, en Pensilvania, acabamos de estrenar una emisora en el sur de la Florida, la FM 90.9, en Miami. Sabemos que es un mercado sumamente importante y, obvio, es mi casa. Entonces, me siento muy feliz de poder estar ahora en Miami". La famosa reveló que este emisión la representa completamente. "El programa es de siete de la mañana, seis centro, hasta las once de la mañana, diez centro. Es un programa de cuatro horas; lo produzco yo, lo escribo yo, el contenido soy yo. Además lo hago con mi compañero que se llama Sadiel Castro, está desde nuestros estudios en Houston, Texas. Yo estoy desde la ciudad de Miami, pero con la magia de todo lo que es el internet, nosotros lo podemos hacer y sonamos como si estuviéramos juntos en cabina, y es algo muy bonito", explicó. Myrka Dellanos Myrka Dellanos | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es un mensaje que hemos podido elaborar y es parte de mi fe. Mi fe es la parte más importante de lo quien soy. Siento que todas las oportunidades, las puertas que se me han abierto [son por eso]", agregó. "En medio de la pandemia he visto en mi vida, bien marcado, como Dios ha puesto su mano en mi vida.Aunque no creas en Dios o no seas creyente, siempre te viene bien saber que Dios si te ama y te tiene en cuenta". Myrka Dellanos considera que este proyecto puede ayudar a todas personas simplemente a tener paz en su vida. Myrka en la mañana se puede escuchar de lunes a viernes por 90.9 FM.

