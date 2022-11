Myrka Dellanos y Primer impacto de luto ante dolorosa pérdida: "No lo puedo creer" La periodista se despidió de una de las caras televisivas más queridas que durante mucho tiempo colaboró con el show de Univision. "La más dulce y profesional". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue la experta médica más querida y escuchada durante más de dos décadas en Univision. Sus consejos y explicaciones sobre la salud ocuparon horas y horas de la televisión. Para tristeza de la audiencia y de sus pacientes, la doctora Aliza Lifshitz fallecía esta semana a los 71 años en Los Ángeles, California. Un cáncer de mama ha sido la causa de su fallecimiento tal y como expresa el obituario publicado por la funeraria Legacy. Su esposo, Carl J. Kravetz, confirmaba esta noticia a través de un mensaje. Doctora Aliza Lifshitz Doctora Aliza Lifshitz | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) "Es con profunda tristeza y un dolor indescriptible que comparto la noticia de la muerte de mi amada esposa (la doctora Aliza), después de 7 años y medio de lucha con un cáncer de seno", escribió. "Soy muy afortunado de haber tenido a mi lado su alma amable y compasiva… Escribiré más sobre Aliza en los siguientes días, pero justo ahora siento como si me hubieran arrancado el corazón del pecho", prosigue su escrito. La Doctora Aliza, como cariñosamente se la conocía televisivamente, amenizó muchas horas de la pantalla chica compartiendo sus tips y conocimientos para estar saludables y ser más felices. Colaboró en varios programas de Univisión como Al mediodía, TV Mujer y, por supuesto, Primer Impacto. Precisamente, una de sus primeras conductoras, Myrka Dellanos la despidió con unas sentidas palabras y recordó su dulzura y profesionalidad durante todo el tiempo que compartieron. Dr. Aliza Mensaje de Myrka Dellanos a la doctora Aliza | Credit: IG/Myrka Dellanos "¡No me lo puedo creer! La Dra. Aliza Lifshitz falleció víctima del cáncer de seno. Ella participó en Primer Impacto por muchos años y luego fue mi doctora cuando vivía en Los Ángeles. La más dulce y profesional. Que en Paz Descanse, Dra Aliza", le expresó desde sus redes Myrka. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Televisión, artículos de prensa, libros, la doctora mexicana tuvo una carrera extensa y exitosa en los medios pero, sobre todo, dejó huella en sus pacientes. Dra. Aliza Dra. Aliza con Lili Estefan, Myrka Dellanos y Olga Taññon | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) "Ella se ganaba la confianza total de sus pacientes de inmediato por su profundo conocimiento médico, su sonrisa amable y su comportamiento inspirador", dice su obituario de Legacy. Una sonrisa que el público siempre recordará, al igual que sus recomendaciones y la pasión que siempre le puso a su trabajo. Que en Paz Descanse.

