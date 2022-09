"Necesita una cirugía de emergencia": Myrka Dellanos pide oraciones por la salud de su Icey La reconocida periodista de La mesa caliente (Telemundo) compartió este lunes la triste noticia a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Myrka Dellanos Myrka Dellanos en La mesa caliente (Telemundo) | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images A pesar de que este lunes era día festivo, a muchos rostros televisivos les tocó trabajar ya que la televisión no descansa. Este fue el caso de Myrka Dellanos, quien llegó como cada día muy puntual a las instalaciones de Telemundo Center, en Miami, para salir al aire a las 3 p. m., hora del Este, con su programa La mesa caliente (Telemundo). "¡Feliz Día del Trabajo! Hoy estoy trabajando pero feliz, no hay mucha gente aquí hoy porque es día feriado, así que pude obtener un buen estacionamiento. De todas formas nos vemos a las 3/2C", compartió la reconocida periodista a través de las redes sociales. Myrka Dellanos Myrka Dellanos en la alfombra del 20 aniversario de la Gala del Hospital Infantil St Jude en mayo de 2022 | Credit: Mezcalent Aunque amenizó la tarde de Telemundo junto a sus compañeras Verónica Bastos, Alix Aspe y Aleida Ortiz, quien estaba en sustitución de Giselle Blondet, el día no acabó desafortunadamente con buenas noticias para Dellanos. La conductora terminó el Día del Trabajador en el hospital y pidiendo oraciones a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 2 millones de seguidores. Myrka Dellanos Myrka Dellanos en La mesa caliente (Telemundo) | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images ¿El motivo? El delicado estado de salud en el que se encuentra su inseparable compañera de cuatro patas, Icey, a quien tuvo que llevar este lunes de emergencia al hospital. "Por favor amigos oren por mi Icey. Tuve que traerla al hospital por sangrado y me están diciendo que necesita una cirugía de emergencia", escribió en sus historias de Instagram. "Yo sé que Dios también ama a nuestros pequeños bebés peludos. Por favor oren por su curación. Gracias". Myrka Dellanos Credit: Instagram Myrka Dellanos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amante de los animales, Myrka siempre ha tenido una relación muy especial con sus mascotas. Myrka Dellanos Myrka Dellanos en 2020 con sus mascotas | Credit: Instagram Myrka Dellanos "Los placeres más valiosos de la vida son los más simples. Estas princesitas son puro amor y alimentan mi alma", escribía en el año 2020 desde su perfil de Instagram junto a esta foto en la que posa con sus dos perritas, entre ellas Icey, quien hoy está delicada de salud. ¡Nos sumamos a las oraciones por la salud de Icey!

