Myrka Dellanos opina así del romance de Luis Miguel y su amiga, Paloma Cuevas La periodista compartió su opinión sin filtros y sorprendió con sus palabras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana la revista española Semana revelaba lo que parecía un secreto a voces: la unión sentimental entre Luis Miguel y su amiga por muchos años, Paloma Cuevas. Aunque ellos no han confirmado ni desmentido el romance por ahora, las cariñosas imágenes de ambos lo dicen todo. Quien sí ha opinado en su programa ha sido Myrka Dellanos quien, al ser preguntada por sus compañeras de La mesa caliente, no tuvo reparo en decir al público lo que piensa. Paloma fue esposa de Enrique Ponce, también muy amigo de Luis Miguel, con quienes salía muy a menudo cada vez que visitaba aquel país, incluso lo hizo con Myrka. Pero el torero y su mujer se separaron y, años después, parece que el cantante y Paloma han tenido un acercamiento. Myrka Dellanos Myrka Dellanos en la alfombra del 20 aniversario de la Gala del Hospital Infantil St Jude en mayo de 2022 | Credit: Mezcalent "Qué curioso que años después se junten cuando ustedes incluso compartieron juntos cuando en aquella época eran pareja", le expresó Verónica Bastos. Algo a lo que la comunicadora cubana tuvo una respuesta que sorprendió, para bien, al público del show de Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La considero una amiga, es una super mujer, yo creo que están en una etapa muy linda, están solteros. Enrique Ponce la dejó y se fue con una muchacha más joven, la debería haber cuidado mejor porque ella es una joya de mujer", dijo solidaria con Paloma. "Luis Miguel vio la puerta abierta y tal vez siempre ha pensado que es una mujer divina, que es muy buena madre, preciosa, entonces se han juntado en este momento de su vida y les deseo lo mejor", continuó sincera. "Ha pasado muchísimo tiempo, son más de 20 años, pero la cosa es que ella siempre ha sido muy respetuosa, y él también, uno no tiene nada que reprochar, les deseo lo mejor del mundo, sé que los dos son buenas personas y se merecen felicidad", concluyó Myrka ante la mirada de admiración y complicidad de sus colegas. Desde que Myrka y Luis Miguel se separaran hace dos década, la conductora siempre ha tenido palabras de cariño hacia el que fue su pareja. Guarda el mejor de los recuerdos y, sobre todo, lo respeta como artista y ser humano.

