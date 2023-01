La razón de peso por la que Myrka Dellanos se ausentó de La mesa caliente: "Me siento muy mal" La periodista dio el motivo por el que no pudo estar en su programa este viernes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de una semana de muchos compromisos profesionales tras su paso como jurado del certamen de Miss Universo, Myrka Dellanos se mostraba encantada en su programa, La mesa caliente, donde volvió a darlo todo. Para tristeza de muchos televidentes, la periodista no pudo acompañarles este viernes, motivo por el que algunos quedaron preocupados e interesados del porqué. Desde sus historias de Instagram, la conductora respondió a sus seguidores compartiendo la razón de peso que la llevó a quedarse en casa. Myrka Dellanos Myrka Dellanos | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) "Me siento muy mal, con dolores de cuerpo, oídos y tos. No voy a poder estar en La mesa caliente hoy. Les extrañaré", informó apenada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Myrka también contó el paso que dio para averiguar de qué se trataba su dolencia. "Me acabo de hacer prueba de COVID", escribió junto a unas manitas de plegaria, sin dar más información al respecto. Myrka Dellanos Myrka Dellanos comparte la razón de su ausencia en La mesa caliente | Credit: IG/Myrka Dellanos Esta semana ha sido una muy ajetreada para Myrka, quien estuvo en varios programas de su cadena, Telemundo, para hablar de su paso por Miss Universo y ofrecer su opinión sobre el proceso y el resultado final. La periodista no ha parado ni un momento de trabajar y, tras este malestar, se encuentra en reposo en su casa hasta ponerse bien y estar al cien por cien para su público querido. ¡Pronta recuperación!

