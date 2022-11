¡Más radiantes que nunca! Myrka Dellanos y María Celeste Arrarás deslumbraron en su emotivo encuentro Las eternas chicas de Primer impacto volvieron a verse en una ocasión especial y causaron furor. "Este es el verdadero dúo de la historia". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son dos de los rostros no solo más conocidos, sino también más queridos de la televisión hispana en Estados Unidos. Casi tres décadas después de su primera aparición juntas en el innovador programa Primer impacto de Univision en 1994, María Celeste Arrarás y Myrka Dellanos siguen siendo pilares fundamentales en la pantalla chica. Por eso, su nuevo reencuentro ha causado sensación y alegrado a los espectadores que por tantos años las han seguido y admirado. Además, quedaron encantados de lo felices y radiantes que lucen ambas. Myrka Dellanos y María Celeste Arrarás Myrka Dellanos y María Celeste Arrarás | Credit: (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for People en Espanol) Aunque por el momento no se trata de ninguna colaboración televisiva, lo que quedó al descubierto son las ganas de volver a verlas juntas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En esta ocasión, las periodistas acudían a un evento de Turkish Airlines. "¡Juntas y revueltas! En el evento de Turkish Airlines conociendo a las estrellas de las novelas turcas", escribió la puertorriqueña. Un mensaje al que su amiga y colega respondió de inmediato con mucho cariño. "¡Yayyyyy! ¡Qué bueno verte y hablar un ratico!", le expresó Myrka. Cada una ha seguido su carrera de forma impecable por caminos diferentes, pero siempre dando lo mejor de sí a ese público fiel de tantos años. Myrka Dellanos y Maria Celeste Arraras Credit: Cortesía de Maria Celeste Arraras "Nunca ha habido un dúo así. Leyendas", "Este es el verdadero dúo de la historia", "Están como el buen vino", "¡Iconos!", "Deberían hacer algo juntas", "Las mejores", escribieron con nostalgia y cariño sus seguidores. Ambas comunicadoras hicieron historia en la televisión al conseguir un éxito sin precedentes con Primer impacto, todavía en antena. Un recuerdo que sigue vivo en los corazones del público.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Más radiantes que nunca! Myrka Dellanos y María Celeste Arrarás deslumbraron en su emotivo encuentro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.