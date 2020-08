"La vida continúa": Myrka Dellanos manda un poderoso mensaje después de su inesperada salida de televisión Fiel a sus principios y a su compañera del alma, María Celeste Arrarás, la periodista rechazó una oferta que le podría haber permitido seguir en televisión. "Tengo paz en mi corazón". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es muy difícil, por no decir imposible, verla sin una sonrisa en los labios. Su actitud positiva a pesar de los pesares y sinsabores de la vida no han podido arrebatársela. Hace apenas unas semanas Myrka Dellanos salía de Telemundo y el programa Al rojo vivo con la cabeza muy alta y el aplauso de la audiencia a la que acompañó estos meses. Ahora, como antes, sigue haciendo lo que más le gusta: comunicar. Lo hace en positivo y compartiendo no solo los duros momentos vividos sino el cómo ha podido dejarlos atrás y salir vencedora. Amiga de sus amigos, madraza e hija ejemplar, tiene claro que todo es superable en la vida. Si un trabajo, un amor o cualquier otra situación no es para uno es porque algo mejor está reservado para ti. "La vida continúa. Si estoy viva es porque hay más que hacer en este lado de la eternidad", escribió junto a un versículo de la Biblia. Su poderoso discurso en esta publicación fue desarrollado en una magnífica charla con Jessica Domínguez, la famosa abogada latina, en su sección 'Mujeres poderosas', donde habló a corazón abierto de su vida y situaciones muy cuestionadas públicamente, por ejemplo, su carrera. "Tal vez yo no he tenido el éxito que han tenido otras personas en mi misma posición, pero a Dios le ha complacido mantener mi nombre en vigencia, eso es solo de Dios. Yo estuve varios años fuera de la televisión, cinco años, y luego me llamó Telemundo para estar durante la pandemia", explica. https://www.facebook.com/AbogadaLatina/ Sin embargo, la vida le volvió a poner a prueba con el despido de su amiga María Celeste Arrarás del programa. "Ya muchos de ustedes saben lo que pasó, cómo salí recientemente de Telemundo, muchas veces le pregunto a Dios, ¿por qué me pusiste en esta posición luego de que ya era tan divertido estar todos los días con la gente y sentir el cariño del público?", confesó. En el momento dolió pero rápidamente entendió que las cosas bonitas no se acaban ahí. "Igual que ÉL logró que yo entrara a Telemundo yo puedo recibir otra llamada en cualquier momento de otro lugar. Solo Dios sabe el futuro que tiene para mi y yo tengo que seguir creyendo que lo mejor está por delante", siguió de lo más positiva. Lo que a ella le queda en su interior es que lo dio todo y más. "Yo tengo paz en mi corazón", explicó. Y lo dice porque cuando despidieron a su compañera de ARV y ella se quedó dos días recibió insultos por parte de varias personas que le llamaron descarada, mosquita muerta y fresca por creer que ella se iba a queda con la posición de María Celeste. Así que tuvo que contestar. "¿Por qué me lanzas tanto veneno cuando no has leído mi post? Lo que estás diciendo es incorrecto, por favor infórmate", le dijo en particular a una de ellas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En realidad Myrka había rechazado una oferta que le hicieron porque su conciencia y su corazón así lo sintieron. "Me habían ofrecido algo, que yo no lo había aceptado por creer que estaba haciendo lo correcto", contó después de que esa persona se despachara con ella sin saber la verdad detrás de todo. El tiempo puso todo en su lugar y al final la misma mujer que le atacó terminó pidiéndole perdón. "Ahora me doy cuenta que es totalmente al revés de lo que te acusé. Hiciste lo correcto, abandonaste un trabajo que tú querías, tú eres la que has salido peor de todo esto y ahora se vio la verdad", le escribió disculpándose. Ahora Myrka está escribiendo un nuevo libro, desde el amor y la positividad, con el que espera compartir estas y muchas cosas con su público, ese que le quiere y admira tanto, ya esté delante o detrás de las cámaras.

