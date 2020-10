Myrka Dellanos reacciona tajante contra quienes desean la muerte a Donald Trump La hospitalización del mandatario tras contraer coronavirus ha generado todo tipo de memes y comentarios, algunos tan duros que la periodista ha compartido un mensaje contundente. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Siempre positiva y alegre, Myrka Dellanos se puso más seria de lo habitual al ser testigo de una situación que se ha producido en las últimas horas tras el anuncio del ingreso hospitalario de Donald Trump. Además de un sinfín de memes al respecto, hay quienes incluso han llegado a desear el peor de los desenlaces al exmandatario, algo que la periodista ha denunciado al tratarse de un gesto inhumano y sin compasión. Independientemente de los ideales de cada persona, está el ser humano y su vida, algo que debería defenderse por encima de cualquier mal. Así lo ha señalado la comunicadora a través de un contundente mensaje en sus redes sociales. "¡Estoy en shock de que un antiguo empleado desee la muerte al presidente!", escribió. Image zoom Myrka Dellanos IG/Myrka Este mensaje en concreto iba dirigido a Zara Rahim, quien formó parte de las campañas de Hillary Clinton y, anteriormente, Barack Obama. Aunque sus tweets han sido borrados, Myrka dejó constancia de ello y dedicó unas palabras a quienes desean el mal a otra ser humano. "Este odio entre los humanos tiene que parar". Además, la presentadora compartió un mensaje del pastor Jentezen Franklin donde hacía referencia a la necesidad de ser compasivo con el otro en situaciones de debilidad, en este caso con el presidente. "Como Cristiano si no puedes rezar sinceramente por tu presidente y no desear su recuperación cuando está enfermo, entonces tú necesitas rezar más que él. Mírate a ti mismo", escribió. Para concluir, la reconocida conductora pidió por todos aquellos que se alegran del mal ajeno en este o en cualquier otro caso en el que el prójimo más nos necesita. Image zoom Myrka Dellanos "Recemos por quienes desean mal a los otros y por aquellos que piensan diferente a como nosotros pensamos", añadió con esperanza y deseo de paz.

