¡Exclusiva! Myrka Dellanos habla de su vida fuera del set de La mesa caliente. "¡Mi corazón está feliz!" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) Myrka Dellanos —quien es parte de los 50 Más Bellos de People en Español este año—habló en exclusiva sobre su vida personal, su relación con su hija Alexa Dellanos, y su regreso a la televisión en el programa La mesa caliente de Telemundo. Empezar galería ¡Qué calor! Myrka Dellanos Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) "Estoy muy feliz y agradecida de estar ahora como presentadora en La mesa caliente", dijo Dellanos sobre su regreso a la pantalla de Telemundo. " Es un nuevo reto en español para mí porque, como periodista, no había participado en un género de talk show como es La mesa. Como pueden ver cada día, me río de muchas de las noticias de farándula, y creo que el público puede conocer mi lado personal aún más. ¡ Ha sido un honor estar en la pequeña pantalla a diario otra vez!". 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Feliz cumpleaños La presentadora cubanoamericana celebró su cumpleaños con su hija Alexa Dellanos y su madre en Miami. "Mi hija Alexa me hizo una cena preciosa con mi familia en un restaurante de sushi que amo y comimos riquísimo", recuerda Dellanos de su cumpleaños en mayo. "Además me mando a hacer unos globos preciosos y gigantes que estaban ya en el restaurante cuando llegamos" 2 de 8 Ver Todo Disfrutando cada día Con su hija, la influencer y empresaria Alexa Dellanos, tiene una cercana relación. "Creo que el agradecimiento es sumamente importante para ser feliz en la vida y estoy más que agradecida de estar viva y saludable en este momento", dice Dellanos. "Después de pasar estos años tan difíciles con la pandemia, cada día es una bendición". 3 de 8 Ver Todo Anuncio Siempre bella "Las cosas más simples me hacen muy feliz. Me fascina la música en vivo, disfruto montar en bicicleta y ver la naturaleza. Amo viajar y conocer nuevos lugares", confesó Dellanos, quien este año es parte de la categoría #NuevoAmanecer de Los 50 Más Bellos de People en Español este año. 4 de 8 Ver Todo Sonriendo a la vida "No tengo novio ni estoy enamorada", confesó la codiciada soltera. "¡Mi corazón está feliz!" 5 de 8 Ver Todo Sus grandes amores "Mi mami, mi hija y yo somos súper unidas y me siento tan feliz de tenerlas a las dos saludables a mi lado", dice la reconocida periodista. "Me encanta salir de compras con Alexa, y con mi mami vamos juntas a probar nuevos restaurantes". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bendecida "Para mí Dios es el número uno en mi vida y al tener esas prioridades en orden, esto ayuda mucho a la hora de tomar decisiones", afirma Dellanos. "Todos nosotros como seres humanos atravesamos momentos duros y tristes, y nadie es exento de las tribulaciones. Pero debido a que tengo una fe absoluta en Dios, y sé que me guía y me proteje, me ayuda a no caer en la desesperación o depresión profunda cuando llegan esos momentos". 7 de 8 Ver Todo Sus secretos de belleza "Jamás he fumado y casi no bebo alcohol, solo muy pocas veces un vinito dulce", dice la presentadora. "Creo que evadir el cigarrillo y el alcohol ayuda mucho con la condición de la piel y además también me he estado haciendo tratamientos con láser en el dermatólogo para tratar una condición que se llama rosácea. Esos tratamientos de láser también ayudan muchísimo con la piel. Tampoco bebo sodas y como lo más saludable posible. Duermo mis 8 o 9 horas cada noche, y gracias a mi Dios vivo con paz y tranquilidad". 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

