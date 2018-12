Myrka Dellanos habla de la relación que le une actualmente a Luis Miguel

Su romance fue una de las noticias más impactantes del mundo del entretenimiento. Hacían una pareja preciosa, guapos, famosos y exitosos, Luis Miguel y Myrka Dellanos se convertían en la sensación del momento. Hacía tiempo que El Sol de México no lucía tan entusiasmado y la mirada de la periodista brillaba más que nunca.

La relación no duró eternamente pero fue un amor sincero y bonito que dejó huella en todo los que siguieron a la pareja. Casi quince años después se les sigue recordando con cariño. Ha sido la propia Myrka quien ha hablado de su ex en los mejores términos y ha reconocido la unión que siguen teniendo.

“Nosotros se puede decir que somos amigos, lo conozco, no lo veo seguido pero definitivamente es una persona a la que tengo cariño. Me trató muy bien, las cosas fueron bien y no terminaron por nada nefasto ni terrible. La verdad sólo la vamos a saber él y yo”, dijo la cubana en entrevista al programa Camilo de CNN.

El comunicador le mencionó un post que ella hizo en redes cuando la serie de Luis Miguel vio la luz y provocó una gran polémica. Ante las dudas y comentarios negativos, ella salió en su defensa. “Él es una leyenda, él todavía está vivo y y yo creo que tiene todo el derecho de contar su historia de la forma que él quiera. Me parece que eso es lo más respetuoso. Le tengo respeto y cariño”, añadió.

Además, también es fan de su música. La conductora reconoció que escucha sus canciones. De hecho ahora en Navidad tuvo la oportunidad de volver a recordar sus temas típicos para estas fiestas. Aunque ella tiene una canción que particularmente le encanta. “De las antiguas me gusta la de “No sé tú””, dijo risueña.

Nos alegramos que a pesar de que la historia de amor acabó, el respeto y la amistad prevaleció entre ambos por encima de todo. ¡Muchísimas felicidades por lograrlo!