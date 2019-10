Las felices y envidiables vacaciones de Myrka Dellanos en París By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La periodista cubanoamericana se encuentra en la Ciudad de la Luz, disfrutando de sus panoramas, pasando el tiempo con amigos y hasta modelando un ¡vestido de novia! Empezar galería En el café Image zoom IG/Myrka Dellanos Myrka Dellanos parece estar protagonizando una película en esta foto poco después de su llegada a París hace unos días. Advertisement Advertisement Cafe au lait Image zoom IG/Myrka Dellanos “Les deseo un día feliz y que se den cuenta de la bendición que es vivir cada momento! ❤️”, expresó la periodista con un buen café en la mano y una hermosa vista a su espalda. Por las calles Image zoom IG/Myrka Dellanos La periodista se paseó por las elegantes calles del séptimo distrito de París. Advertisement Con buen amigos Image zoom IG/Myrka Dellanos “Con mi amiga, la diseñadora Johana Hernández y el equipo de @glaudibyjohanahernandez filmando este espectacular vestido de alta costura de su nueva colección”, compartió la cubanoamericana. Su debut como modelo Image zoom IG/Myrka Dellanos “Nunca es tarde para una nueva aventura!

Jamás hubiese imaginado que estaría modelando en París durante la Semana de la Moda!

Solo les puedo decir que Dios nos sorprende de manera increíble cuando le entregamos el control de nuestra vida. Quien dice Amén?", dijo la mamá de Alexa Dellanos. ¡Que viva la novia! "Te casarías en un jumpsuit? Mi look de novia moderna. 👰 Johana Hernandez creo un "jumpsuit" de novia que luce glamuroso pero también cómodo. Desliza a la izquierda para ver más!", contó Dellanos de esta foto. Toda una turista La presentadora no podía irse de la ciudad sin tomarse una foto en los jardines del Trocadero con la torre Eiffel de fondo. Buena vida "La vida es bella", escribió la periodista con la bella cúpula de los Inválidos a la espalda. A la moda Por lo que parece, se divirtió mucho en esta Semana de la Moda. Aventurera "La vida es una aventura que no deja de sorprendernos. Cada instante es un regalo y que bendición es vivir con esa certeza. Pobre de aquellos que malgastan sus momentos preciados quejándose de lo que no va de acuerdo a su agenda sin saber que incluso esos minutos o segundos jamas volverán a ser!" expresó la presentadora.

