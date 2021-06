Myrka Dellanos explota: "¿Por qué tomarse el tiempo para lanzar veneno contra otra mujer?" Tras contemplar los duros ataques recibidos por Rosie Rivera en redes sociales, la periodista se dirigió a quienes la insultaron y criticaron con tanta crueldad. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El que Myrka Dellanos sea una mujer positiva y alegre no significa que se quede callada ante lo que ella considera una injusticia. La periodista volvió a explotar en las redes sociales, esta vez no para defenderse a ella sino a Rosie Rivera. La escritora, que acaba de lanzar su libro Dios es tu defensor, anunció que no iba a hacer prensa en español debido a todo el drama que se había generado en torno a su familia. Los suyos son lo primero y no quería convertir esto en un circo en cada entrevista concedida. Una actitud que provocó todo tipo de reacciones, algunas de lo más negativas, y que le hizo recibir mensajes bastante desagradables contra su persona. Ante esa avalancha de mensajes contra la hermana de Jenni Rivera, Myrka decidió salir en su defensa y mandar un mensaje contundente especialmente a todas esas mujeres que atacan a otra mujer. "¿Por qué no respaldamos a nuestra gente entre sí? Aquí la mayoría lanzando dardos son mujeres latinas hablando horrores de otras mujeres latinas. Todas estamos tratando de trabajar, seguir adelante, amar a nuestra familia y sobrevivir. Si alguien no es de tu agrado, es facilísimo no seguir a la persona y continuar con tu vida", arranca el mensaje de la periodista contra quienes atacan tras un perfil. "¿Por qué tomarse el tiempo para lanzar tanto veneno contra otra mujer? ¡Dios mío! Si no tienen nada bonito que decir, no digan nada", concluyó. Myrka Dellanos Credit: Mezcalent Unas palabras que Rosie agradeció sinceramente a la conductora con otro escrito. "Siempre he visto una fuerza, inteligencia y elegancia en ti que es admirable. Tienes tu identidad y por eso celebras a otras mujeres. Gracias", contestó. La empresaria se ha visto envuelta en una polémica esta semana. Supuestamente, los hijos de su difunta hermana, encabezados por Chiquis y su hermano menor Juan Ángel, pidieron una auditoría a su tía para aclarar las dudas sobre las ganancias que se han generado con la compañía Jenni Rivera Enterprises. Rosie Rivera Chiquis Rivera Credit: (JC Olivera/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque en Hoy día Rosie dejó claro que la auditoría es un paso habitual que se hace normalmente para confirmar que todo está en orden, el escándalo estalló y se puso en duda la relación de Rosie con sus sobrinos y otros miembros de la familia. Por esto es que aunque está de lo más ilusionada con su libro y tenía prevista una amplia gira de medios en español, decidió cancelarla y dejar la venta de libros al azar. "Dejo mis sueños de estar en la lista de los más vendidos del New York Times en las manos de Dios y en las tuyas. De cualquier manera, si 1, 1000 o 1 millón son bendecidos con el libro, ya he ganado, porque tengo el coraje de seguir mi sueño", aclaró.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Myrka Dellanos explota: "¿Por qué tomarse el tiempo para lanzar veneno contra otra mujer?"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.