Myrka Dellanos reaparece tras más de dos meses ausente y revela el motivo de su ausencia La reconocida periodista se ha sincerado este miércoles con sus seguidores sobre el motivo que la ha mantenido alejada de las redes y la vida pública durante todo este tiempo. Por Moisés Gozález Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A principios de año, Myrka Dellanos anunciaba a través de su cuenta de Instagram que iba a estar un tiempo alejada de las redes sociales para poder "concentrarse en algunos proyectos". Lo que probablemente ninguno de sus seguidores se imaginaba en ese momento es que su ausencia iba a prolongarse tanto en el tiempo como finalmente ha terminado sucediendo. Tras más de dos meses completamente alejada de la vida pública –su última publicación la compartió el 5 de enero–, la conductora cubana, quien el año pasado estuvo conduciendo durante varios meses el programa Al rojo vivo (Telemundo) junto a la ya extitular del show María Celeste Arrarás, retomó este miércoles su actividad en las redes sociales. La reconocida periodista se dirigió a sus seguidores a través de un vídeo que publicó en su página de Facebook en el que explica el motivo de su larga ausencia. "El año pasado fue un año difícil, todos lo sabemos, y hubieron muchos cambios, todo lo que sucedió con covid yo creo que tuvo, igual que para ustedes seguramente, como secuelas en mi alma, también emocionalmente. Fueron momentos difíciles. Estuve trabajando en Telemundo, después salí y comenzando el 2021 todavía las cosas no habían cambiado, no han regresado a su normalidad y realmente con las redes muchas veces uno se mete a estar hablando con las personas, estás poniendo mensajes y pensé: 'Necesito un tiempo donde no tenga que tener esa responsabilidad cada día de estar hablando o poniendo un mensaje alentador porque tengo que concentrarme en lo que Dios tiene para mí específicamente y necesitaba escuchar la voz de Dios'", reconoció Myrka, quien se dejó ver por última vez en Al rojo vivo en agosto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora informó que el tiempo que estuvo ausente de las redes sociales lo dedicó a estudiar –"tuve la oportunidad de sacar mi licencia de seguro de vida y seguro de salud, lo cual ha sido de gran bendición", aseguró– y avanzó el proyecto que se trae entre manos. "Tengo un proyecto muy lindo que, además de que tenga que ver con seguro de salud y de vida, puede ayudar a cada familia a reestructurar su vida de una forma financiera y organizarse", adelantó Myrka, quien prometió compartir todos los detalles muy pronto.

