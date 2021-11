Myrka Dellanos está de vuelta con nuevo proyecto frente al público: "¡Llegó el día!" La periodista compartió con emoción el estreno de su nuevo programa que supone su reencuentro con ese público que tanto la quiere y admira. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se la echaba de menos, pero ya está de regreso. Myrka Dellanos acaba de anunciar y estrenar su nuevo programa en las ondas, un espacio radial con el que vuelve a ponerse frente al micrófono y hacer las delicias de sus seguidores. Cada mañana acompañará a su público desde el otro lado de la radio a través de la FM91.7 y Vida Unida, un espacio a su medida desde donde tiene el propósito de llevar esperanza y fe a los hogares de quienes la escuchen. "Feliz de estar ya al aire cada mañana en Houston por la FM91.7 Vida Unida Radio de 6am - 10am", escribió entusiasmada la periodista de 56 años con esta imagen del lanzamiento. Desde Houston, su ya segundo hogar, compartirá historias inspiracionales, sueños, enseñanzas y momentos cómplices con una audiencia que ya la ha recibido con los brazos abiertos. Hace días Myrka daba a conocer esta gran noticia bajo el lema de "el cielo es el límite". Feliz con su nuevo proyecto tan paralelo a sus creencias y sentir, lo gritaba a los cuatro vientos con la ilusión de ese volver a empezar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Sueña en grande! ¡Dios te regalará las alas para llegar a tu meta!", escribió dichosa ante esta nueva gran oportunidad. Su experiencia de tantos años y su paz de alma se unen para darlo todo en este emocionante proyecto. ¡Enhorabuena, querida Myrka, lo mejor en esta nueva etapa que comienzas!

