Myrka Dellanos entrevista a otra ex de Luis Miguel: ¡Mira lo que reveló Andrea Estévez sobre el cantante! La actriz y presentadora argentina Andrea Estévez habló de su antiguo romance con Luis Miguel en La mesa caliente, donde fue entrevista por Myrka Dellanos, otra exnovia de El Sol de México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz, presentadora y modelo argentina Andrea Estévez visitó el set de La mesa caliente (Telemundo), donde fue entrevistada por las presentadoras del show, entre ellas, Myrka Dellanos. Algo que tienen en común ambas es que vivieron relaciones amorosas con Luis Miguel. Dellanos fue novia de Luis Miguel del 2003 al 2005, y siempre ha dicho que guarda gratos recuerdos de El Sol de México. Por su parte, Estévez recordó en el show el idilio que tuvo con el codiciado artista años atrás cuando él visitó Argentina. Salieron a cenar, pasaron varias noches juntos en un hotel y ella visitó su yate, contó Estévez. "Le compré un teléfono celular, un Blackberry", dijo ella, para seguir en contacto con él cuando se fue de Argentina. "Le dije este celular es tuyo y el único contacto que tiene es mi número de teléfono", relató Estévez. "Si me querés volver a ver, ahí está mi número". Luego él supuestamente le escribió y la invitó a Los Ángeles y volvieron a verse, incluso ella dice que llegó a conocer también al hermano de Luis Miguel. Myrka Dellanos Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Dellanos dijo que considera a Paloma Cuevas, la actual novia de Luis Miguel, una amiga y dijo que se alegra de verlos juntos. "Les deseo lo mejor del mundo, sé que los dos son buenas personas y se merecen felicidad", dijo la estrella cubanoamericana en La mesa caliente. Luis Miguel Credit: Tomas Cuesta/Getty Images En su cuenta de Instagram, Estevez compartió fotos de su visita a La mesa caliente, junto a Dellanos, Aylin Mujica, Giselle Blondet y Verónica Bastos. "Es parte de mi vida, fue un capítulo hermoso que me tocó vivir", añadió sobre porqué decidió hablar públicamente de su romance con el cantante, a quien describe como un "caballero". "Él guarda muchísimo su intimidad, pero fue mi vida y realmente lo que tengo que hablar de él son cosas hermosas". Ella asegura que nunca recibió ordenes de firmar un contrato de confidencialidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estévez contó que conoció a Luis Miguel en el 2011 cuando él fue a cantar a Argentina y que su romance duró hasta el 2012. Ella fue con una amiga a oírlo cantar y dice que la seguridad del cantante la llevó más cerca del escenario, donde él no dejaba de mirarla. Luego la invitó a cenar al hotel Faena. "Fue como si lo conociera de toda la vida", dijo.

