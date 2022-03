Myrka Dellanos, ¿enamorada otra vez? Myrka Dellanos habló en exclusiva con People en Español sobre el programa La mesa caliente (Telemundo) y confesó si ya encontró un nuevo amor Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Myrka Dellanos Myrka Dellanos | Credit: Mezcalent Myrka Dellanos está de vuelta en la televisión como una de las presentadoras del programa La mesa caliente (Telemundo), en donde diariamente la cubanoamericana comenta diversos temas de actualidad junto a Verónica Bastos, Giselle Blondet y Alix Aspe. "Este es un proyecto especial y es un nuevo reto trabajar con tres mujeres", dice Dellanos. "Es una nueva oportunidad de estar frente a las cámaras cada día". Así como se dio esta nueva oportunidad profesional, ¿también le dio una oportunidad más al amor? La periodista confesó todo en exclusiva a People en Español. Regresas a la televisión, ¿por qué decidiste hacerlo de la mano de Gisselle, Alix y Verónica? Este es un proyecto especial y es un nuevo reto trabajar con tres mujeres. Me fascinan los retos y por primera vez podré dar mi opinión sobre ciertos temas de la vida cotidiana. Es una nueva oportunidad de estar frente a las cámaras cada día y estoy muy emocionada. Cada una de nosotras aporta algo especial y diferente a esta mesa. Yo sé que la vamos a pasar ¡re-bien! SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Además de tus compañeras, ¿cuáles fueron las otras cosas que te hicieron aceptar este proyecto? Principalmente te puedo decir que amo trabajar y para mí poder laborar frente a las cámaras es una gran bendición ya que no es algo que surge todos los días. Hay grandes cosas sucediendo en Telemundo y es un honor formar parte de este nuevo elenco de mujeres latinas y poder exponer nuestras voces personales con el público. Giselle Alix Aspe, Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos de La mesa caliente | Credit: TELEMUNDO ¿Qué es lo que puede esperar el público televidente? El público puede esperar algo fresco y único con La mesa… Vamos a estar tocando los temas de las noticias diarias, lo que sucede con sus artistas favoritos, las tendencias en las redes sociales y también temas que típicamente pueden ser tabú entre los latinos. Es la primera vez que cuatro mujeres hispanas se unen para tener conversaciones abiertas y sin tapujos para el público latino. ¿Tienes otros proyectos con Telemundo? Este es un año de muchos proyectos para Telemundo, entre ellos alfombras rojas, Premios Billboard, la Copa Mundial y tengo planes de ser parte de todos estos magnos eventos. Es un momento muy emocionante. ¿Cómo está tu corazón? ¿Sigues soltera? Si es así, ¿qué cualidades debe de tener el príncipe azul que te conquiste? ¡Ha! Buena pregunta. Pues mi corazón está sano, feliz y en paz que para mí vale oro. Estoy solterísima pero abierta y dispuesta al amor si es algo que Dios tenga para mí. Quiero recalcar que me siento plena y feliz soltera pero todavía creo en el amor y en el matrimonio. Quisiera un hombre que realmente ama a Dios sobre todo, que sea bondadoso y generoso, que sea una persona que quiere ayudar a crear un mundo mejor y que obvio me ame mucho a mi y a mi familia. Quisiera aún un amor que dure todo la vida.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Myrka Dellanos, ¿enamorada otra vez?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.