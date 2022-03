Myrka Dellanos deja las cosas claras a sus compañeras de La mesa caliente: "Es un fraude" Las 4 conductoras compartieron sus puntos de vista sobre un tema muy sensible y el debate fue subiendo de tono. Esto fue lo que la cubana puso sobre la mesa sin pelos en la lengua. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Nunca una mesa estuvo más caliente! Definitivamente, el nuevo programa de Telemundo hace honor a su nombre. Cada día sus 4 conductoras abordan temas y situaciones con diferentes puntos de vista y, sobre todo, con mucho respeto. Pueden opinar distinto, pero el cariño y el compañerismo van por delante de los egos. Este miércoles, la mesa ardió más que nunca al hablar de un asunto que lleva un par de años siendo el tema de conversación constante: el coronavirus. Con la posible llegada de una nueva y peligrosa cepa, el tema de la vacuna ha vuelto a salir a la luz como el método necesario para seguir combatiendo este virus. Y ahí es que surgió el agitado e interesante debate. Mientras Giselle Blondet y Verónica Bastos defendían tal medida como la mejor para evitar contagios, Myrka Dellanos alzó su voz en el bando contrario, nada de acorde con el resto. La mesa caliente La mesa caliente | Credit: IG/La mesa caliente Todo comenzaba cuando Alix Aspe informaba de la posibilidad de ponerse una cuarta dosis de refuerzo. Aunque ella reconoció tener las tres previas, admitió que respeta a quienes decidan no ponérsela y que eso era responsabilidad de cada uno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cara de Myrka en cuanto al tema abordado lo decía todo y, como ha hecho en sus redes y a pesar de las críticas, no escondió su forma de pensar y su oposición a tanta vacuna. "Todo lo que tiene que ver con la vacuna también es un negocio, miren lo que está sucediendo con Moderna y con Pfizer, es tremendo negocio, entonces te van a poner la cuarta vacuna, la quinta, la sexta, la séptima, ¿hasta dónde vamos a llegar?", expresó. Por su parte, Verónica mencionó al doctor Fauci y su reciente consejo de que todos volvieran a ponerse las mascarillas en aquellos lugares donde el contagio había aumentado. Además, aplaudió su trabajo y le agradeció por haber salvado muchas vidas al dar "las pautas correctas" en plena pandemia. Una afirmación con la que Myrka no estuvo nada de acuerdo. "Él es tu héroe, yo pienso que él es un fraude. No ha funcionado lo que él ha dicho", resaltó ante la mirada de incredulidad de sus compañeras. "¿Pero por qué ya no nos mata? Porque estamos vacunados", insistió Verónica. "Yo creo que hay que tener precaución", apuntó Blondet, también a favor de esta medida. A pesar de que la conversación subió un poquito de tono, todo acabó en clave de humor con Verónica y Giselle con sus mascarillas puestas en el directo. Diferentes opiniones sobre temas candentes, pero todas respetadas y bienvenidas a esta mesa tan caliente.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Myrka Dellanos deja las cosas claras a sus compañeras de La mesa caliente: "Es un fraude"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.