¡Myrka Dellanos aparece disfrazada de Jenni Rivera en La mesa caliente! Myrka Dellanos se disfrazó nada más y nada menos que de Jenni Rivera, ¡y ha causado sensación! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Myrka Dellanos no pudo elegir un mejor personaje para darle vida en las celebraciones de Halloween. En su programa La mesa caliente (Telemundo), la periodista se disfrazó nada más y nada menos que de Jenni Rivera, ¡y ha causado sensación! Con un hermoso vestido largo color rosa con vuelos amarillos, algunos gestos propios de la fallecida cantante y la canción "Inolvidable", Dellanos se puso en la piel de la Diva de la Banda y no pudo estar mejor en este personaje. Myrka Dellanos como Jenni Rivera en "La Mesa Caliente" Myrka Dellanos como Jenni Rivera en "La Mesa Caliente" | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images "Hoy tuve el honor de personificar a la Diva de la Banda, Jenni Rivera!", dijo la periodista al compartir fotos de su disfraz en Instagram. "Estaba con muchos nervios porque ella es muy querida y deseaba hacer lo mejor posible. En fin la pasamos rico, nos reímos muchísimo con el público. Espero ustedes lo hayan disfrutado también al igual que las otras divas como Marilyn Monroe, Selena y Shakira", añadió. Ante este homenaje a Rivera, sus familiares se sintieron muy conmocionados y no pudieron más que agradecer a Dellanos. "Awww, thank you", comentó Chiquis Rivera, hija de la cantante, en la publicación. Asimismo, Rosie Rivera, hermana de la Diva de la Banda, dijo: "¡Que bella! Muchas gracias por este honor". Myrka Dellanos como Jenni Rivera en "La Mesa Caliente" Myrka Dellanos como Jenni Rivera en "La Mesa Caliente" | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte Dellanos reaccionó a dichos comentarios. "¡El honor es mío. Ella fue la mejor!", les dijo. En el programa Dellanos estuvo acompañada de Verónica Bastos, disfrazada de Marilyn Monroe, Gisselle Blondet de Selena Quintanilla y Cristina Eustace de Shakira.

