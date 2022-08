Myrka Dellanos desaparece de Instagram ¡Los detalles! Myrka Dellanos ha desactivado su cuenta de Instagram, donde tiene casi tres millones de seguidores. ¿La copresentadora de La mesa caliente (Telemundo) se toma un descanso de las redes sociales? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los seguidores de Myrka Dellanos se llevaron una sorpresa al notar que la cuenta de Instagram de la presentadora cubanoamericana está desactivada. El Instagram donde Myrka tiene casi tres millones de seguidores da un mensaje de "lo siento, está página no está disponible". ¿Se está tomando un descanso de las redes sociales la presentadora de La mesa caliente (Telemundo)? People en Español contactó a Myrka y aún no tenemos respuesta sobre su cuenta de Instagram. Esta no es la primera vez que se aleja por un tiempo de las redes sociales. La estrella cubanoamericana dejó a sus seguidores en Instagram sedientos de más en enero del 2021 al anunciar que se tomaría una pausa de las redes sociales para "escuchar la voz de Dios" y sanar las secuelas emocionales de la pandemia del coronavirus. "Fueron momentos difíciles", admitió en un video en sus redes sobre los retos que trajo el 2020. La galardonada periodista —quien está entre Los 50 Más Bellos de People en Español este año— habló en exclusiva de esta etapa en su vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Myrka Dellanos La presentadora dijo estar soltera y disfrutando su nueva vida en Miami, donde graba el programa. "Las cosas más simples me hacen muy feliz. Me fascina la música en vivo; disfruto montar en bicicleta y ver la naturaleza. Amo viajar y conocer nuevos lugares. Yo siempre trato de ver lo bueno y lo positivo de cada momento", reveló a People en Español. Su fe cristiana le da fuerza en momentos difíciles. "Dios es el número uno en mi vida y al tener esas prioridades en orden, esto ayuda mucho a la hora de tomar decisiones", añadió. "Todos nosotros como seres humanos atravesamos momentos duros y tristes y nadie es exento de las tribulaciones. Pero debido a que tengo una fe absoluta en Dios y sé que me guía y me protege, me ayuda a no caer en la desesperación o depresión profunda cuando llegan esos momentos. He podido aun tener paz al saber que Dios está en control y me tiene en la palma de su mano". ¿Tendrá su salida de Instagram un motivo espiritual? El tiempo lo dirá. ¡Te extrañamos Myrka!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Myrka Dellanos desaparece de Instagram ¡Los detalles!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.