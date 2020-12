Close

Myrka Dellanos denuncia ser víctima de la delincuencia cibernética: "Están subiendo fotos pornográficas" La periodista compartió en las redes la pesadilla que le ha tocado vivir en su cuenta de Facebook, secuestrada por unos delincuentes que han subido material inapropiado. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sus redes se han convertido en todo un reclamo gracias a su contenido actualizado y original que siempre trae información fresca e interesante para sus millones de seguidores. Sin embargo, Myrka Dellanos ha visto como su perfil de Facebook ha sido secuestrado en las últimas horas por delincuentes especialistas en apropiarse de cuentas ajenas y usarlas para propagar ilegalmente contenido obsceno. "¡Me hackearon mi cuenta de Facebook y me han bloqueado a mí! Me han robado mi cuenta para subir videos inapropiados. ¡Perdón!", escribió en su perfil de Instagram desde donde informó de la noticia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora se mostró muy preocupada por la situación y pidió ayuda a sus seguidores por si sabían de alguna compañía que pudiera ayudarle con este asunto tan desagradable. Además de bloquearla, la periodista confirmó que le están subiendo fotografías pornográficas. "Obvio no soy yo, estoy tratando de arreglar esto y no he podido, pero seguimos intentándolo. Perdonen amigos", explicaba una Myrka afectada por este vandalismo virtual. Esperamos que la situación se solucione lo antes posible.

Myrka Dellanos denuncia ser víctima de la delincuencia cibernética: "Están subiendo fotos pornográficas"

