¿Luis Miguel trata mal a sus empleados? Myrka Dellanos defiende a su ex Una joven que presume haber trabajado con Luis Miguel, realizó una serie de señalamientos en su contra. Ante ello, su expareja sentimental Myrka Dellanos no dudó en pronunciarse a favor del cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Ana Villarín, exempleada de Luis Miguel, señaló que el cantante "no es un artista fácil" y trata mal a sus colaboradores e impone reglas muy fuertes para todos ellos. Ante ello, Myrka Dellanos, quien mantuvo una relación sentimental con el intérprete de "Cómo es posible que a mi lado", salió en su defensa. "[A Luis Miguel] lo conozco bien, y creo que todo lo que está diciendo esta chava [Ana Villarín] es completamente una mentira", advirtió Dellanos en la emisión La mesa caliente (Telemundo). "En primer lugar, a mí me consta, que trata a la gente con la que trabaja súper, súper bien. Le ha pagado operaciones, ha hecho todo tipo de cosas buenas para sus empleados". La presentadora aprovechó para explicar las razones por las que está joven está diciendo cosas que considera incorrectas. "Quiero decirles algo acerca de esta muchacha; ella trabaja para una empresa que supuestamente llevó algunos de los conciertos de Luis Miguel; ella no fue su empleada directamente. En segundo lugar, ella dice que no lo podía mirar a los ojos; jamás he visto algo así. Ella también es tiktokera y sabemos que si usas las palabras claves como 'Luis Miguel me trata mal' ella va a tener más views [vistas] y le van a pagar; obvio, por eso es que la pusieron en esa entrevista", agregó. Además, la periodista desglosó otra importante imprecisión. "Tercer lugar, lo más importante que dijo, que tenía que firmar ese contrato de confidencialidad y que ninguno de los artistas lo hacen, mentira, todos los artistas lo hacen. No sé cómo esta niña se pone a decir ese tipo de mentiras al aire. Todo artista lo tiene; si eres inteligente lo tienes, yo lo tengo en mi casa", aclaró. Luis Miguel y Myrka Dellanos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las amiguitas de Alexa [mi hija] lo tenían en todos Los Ángeles. Para entrar a una casa de una persona conocida tienes que firmar un NDA para que las personas no puedan salir de tu casa y decir lo que les dé la gana", enfatizó. "No significa que ella tenga esa información tan personal para decir todos los otros detalles que nada tienen que ver". Myrka Dellanos advirtió que "no lo diría si no fuese verdad", pero sabe quién es Luis Miguel de primera mano. "No estuviera defendiendo esta parte si no fuese cierto, a mí me consta", concluyó.

