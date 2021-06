Myrka Dellanos se defiende de las críticas por aprender a disparar con arma de fuego La conductora compartió unas imágenes con un fusil en unas clases de tiro y el hecho causó un fuerte revuelo entre sus seguidores. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Acaba de cumplir 56 años en mejor forma física que nunca. A nivel personal, Myrka Dellanos también atraviesa un buen momento gracias a su fe, a sus proyectos y, sobre todo, a su amor a la vida. En estos días la conductora compartió una nueva actividad que practicó en su tiempo libre: el tiro al blanco. Feliz con la experiencia, mostró algunas imágenes de su primer contacto con varias armas de fuego. Su objetivo no es otro que la defensa personal. Estar preparada ante posibles ataques o situaciones no deseadas es algo que le ha llevado a dar este paso. Sin embargo, las fotos provocaron todo tipo de reacciones en sus seguidores, algunas no tan positivas. "Nunca es tarde para aprender algo nuevo. Estoy aprendiendo cómo darle al blanco con este AR-15 para luego poder protegerme. Miren el segundo vídeo, ¡aquí le di al blanco 6 veces seguidas! Por eso estaba tan contenta", escribió emocionada en sus redes. Aunque ella se mostró encantada con los resultados, no todos sintieron el mismo entusiasmo al verla con un arma en las manos. "Siempre te he admirado pero esta publicación 💔", "¿Para qué una hija de Dios necesita protegerse con eso?", "Pienso en los familiares de personas que han sido tomadas por terribles acontecimientos debido al uso de armas", le expresaron algunos usuarios. Myrka Dellanos Myrka Dellanos | Credit: IG/Myrka Dellanos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante tal avalancha de críticas, Myrka dio las explicaciones necesarias por las que decidió aprender esta práctica. "Los criminales están completamente armados así que necesitamos aprender a protegernos a nosotros mismos también. Cuando aprendes a hacer cosas de la forma correcta, el conocimiento es seguridad y poder", contestó. Mientras muchos la criticaban duramente por su decisión, otros la apoyaron incondicionalmente. Entre ellos, Rosie Rivera: "¡a por ello!", le escribió.

