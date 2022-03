Myrka Dellanos se muestra contundente con Alejandra Guzmán: "Jamás voy a permitir eso" Desde La mesa caliente, la conductora no escondió su opinión sobre lo que piensa de que la artista no se dirija la palabra con su hija Frida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El respeto es el código que Myrka Dellanos lleva a rajatabla en cada uno de sus trabajos periodísticos, incluido un espacio más controversial como La mesa caliente, donde se abordan temas, en ocasiones, sensibles y muy delicados. La conductora cubana ha demostrado que se puede no estar de acuerdo con algo que hace un famoso y compartirlo abiertamente. Eso sí, siempre con educación y sin usar la ofensa como recurso. Eso fue lo que ocurrió este viernes en el plató del show. El tema en cuestión fue la situación actual de Alejandra Guzmán, quien recientemente habló con los medios y reconoció estar cuidándose mentalmente después de una etapa que ha sido muy dura a nivel personal. Myrka Dellanos Myrka Dellanos | Credit: IG/La mesa caliente Cuando se puso sobre la mesa el tema de Alejandra y su falta de comunicación con su hija Frida Sofía, Myrka tomó la palabra y, a corazón abierto, expresó su sentir al respecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si un hijo se pelea contigo, yo derrumbo la barrera que tenga que derrumbar, jamás voy a permitir eso, le voy a aceptar lo que sea a mi hija, pero yo nunca voy a dejar de hablarle, diga lo que diga. Mi amor por ella es totalmente incondicional. No tiene nada que ver con lo que ella haga conmigo", expresó contundente. Más claro imposible. Por encima de todo y todos, está el amor a su hija. Y también el perdón. "Me parece tan triste que continúen todavía distanciadas", añadió para cerrar el asunto. Myrka ha demostrado que se pueden decir las cosas de forma tajante pero siempre respetando la postura del otro. Su participación en La mesa caliente es, definitivamente, una de las más aplaudidas por el público por su saber estar y profesionalismo. Myrka Dellanos, look del día Credit: Myrka Dellanos/Instagram Quizás, si Alejandra un día las visita en plató para promocionar alguno de sus trabajos, ambas madres puedan intercambiar posturas sobre este tema tan importante.

