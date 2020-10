Myrka Dellanos compartió el duro episodio que vivió tras sufrir apendicitis y no tener seguro médico Honesta y sin filtros, la periodista compartió lo que fue ser hospitalizada y no tener una cobertura médica que le ayudara a pagarlo. "Hasta el día de hoy me llegan (los pagos)". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Directa, sincera y cercana, como es habitual en ella, Myrka Dellanos compartió un capítulo de su vida muy importante en lo relacionado con la salud. La conductora no siempre ha estado bajo contrato en una empresa y eso significa no tener una cobertura médica. Un día, mientras estaba con su hija Alexa Dellanos en la cama, sintió un fuerte dolor en la zona abdominal pero al no contar con un seguro, decidió aguantar el dolor a ver si pasaba. "Uno sabe que ir al hospital son miles de dólares solo para que te miren y te saluden", explicó en una entrevista con la empresa Seguros Entérate, de la que es su nueva embajadora. El dolor persistió y su hija terminó llamando a un taxi para llevar a su mamá de urgencias al médico. Allí descubrieron que tenía apendicitis y que debía ser tratada. La broma salió cara y, según su protagonista, a día de hoy le siguen llegando los pagos. Es por eso que Myrka se ha asociado con Entérate, una oportunidad y puerta abierta para quienes como ella tampoco tenían cobertura. Bajo el lema de Tú nos importas la periodista y el equipo de esta empresa quieren transmitir el mensaje y la seguridad de que todos, independientemente de su condición, pueden estar asegurados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una manera de proteger la salud de las familias en Estados Unidos sin estar en un sin vivir por lo que pueda pasar. Un bello propósito al que la periodista se une y una de las muchas causas a las que ha tendido su mano y su imagen, siempre en favor de las demás. Su carrera sigue estando alimentada de sus principios y su fe tal y como muestra en sus redes con sus entrevistas y ponencias. Se le echa de menos en televisión, pero su labor sigue intacta a través de sus diferentes plataformas desde donde sigue informando y ayudando a quienes más lo necesitan. Gracias, como siempre, querida Myrka.

