"Lo grabé antes de que pasara todo". Myrka Dellanos comparte video donde predijo, sin saber, que algo ocurriría Dos días antes de la salida de María Celeste Arrarás de Telemundo, la periodista grabó un mensaje premonitorio que hoy cobra sentido. "Miren qué perfecto es Dios". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La fe en Dios y en que la vida siempre nos depara algo mejor han sido los grandes pilares de Myrka Dellanos. Ha pasado por momentos fuertes pero su creencia inquebrantable siempre le ha ayudado a mirar al presente y futuro con optimismo y esperanza. A través de sus redes comparte con sus seguidores sus pensamientos, sus lecturas y entrevistas de gran sensibilidad con personalidades que aportan grandes experiencias de la vida. Hace unos días, exactamente el lunes, durante uno de esos videos que ella suele grabar para transmitir un mensaje positivo y lleno de amor, Myrka grabó unas palabras que parecían premonitorias de lo que estaba por llegar. No es que adivinase que María Celeste Arrarás saliera de Telemundo, sino que compartió lo que se puede hacer cuando algo inesperado llega a nuestra vida y hay que volver a empezar. Sus palabras, lectura de un versículo de la Biblia, ahora resuenan más que nunca en nuestros corazones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo no sabía lo que pasaría dos días más tarde, pero Dios sí", escribió en su publicación de Instagram. "Jeremías 29: yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes de bien y no de mal, planes para darte un futuro y una esperanza. Y ese ha sido el versículo al que siempre me he anclado y realmente es un versículo de mi vida, no solo en este momento sino a través de muchas situaciones", dice sincera en este maravilloso video. Esta grabación se la hizo a Daniel Calveti y su nueva producción musical Anclado en tus promesas y, fíjate por dónde, resultó ser un halo de esperanza y una afirmación que hoy cobra más sentido que nunca. El pasado viernes le tocó a ella despedirse de los telespectadores de Al rojo vivo. Muchísimas gracias, Myrka, por compartir con nosotros esta maravilla a la que nos unimos de todo corazón.

