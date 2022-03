Myrka Dellanos comparte el problema de salud que padece desde que empezó el programa: "Oren por mí" Desde sus redes sociales, la periodista pidió el cariño y la energía de sus seguidores y compartió la razón que le ha llevado a ponerse en tratamiento de inmediato. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Volver a verla en la pantalla chica en un programa diario como lo es La mesa caliente en Telemundo ha sido unos de los máximos regalos que Myrka Dellanos ha podido hacer a la audiencia. Su saber estar ante las cámaras y la experiencia de años la convierten en una de las favoritas en el nuevo show de la cadena. Sin embargo, este viernes la querida conductora cubana compartía una noticia no tan buena sobre su salud a través de sus redes. Cómplice como siempre con sus seguidores, les pidió que rezaran por ella ante este evento inesperado que ha empezado justo hace dos semanas, cuando arrancó su nueva aventura televisiva. Myrka Dellanos Myrka Dellanos | Credit: IG/Myrka Dellanos "Quería dejarles saber que por favor oren por mí, hace dos semanas, desde que empecé a hacer lo del programa me ha dado una alergia terrible. Es solo en la cara, las mejillas me aparecen superinflamadas, toda la nariz, y toda esta parte se pone rojo, rojo, rojo. Ayer fui al alergista y me tienen que poner un tratamiento de cortisona. Me dieron una inyección ayer. Yo no quería cortisona, pero me dijeron que tengo un cuadro alérgico muy malo. No se sabe a qué todavía", expresó la estilosa comunicadora con cara de preocupación en sus historias de IG. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La próxima semana comienza a hacerse todas las pruebas pertinentes para esclarecer cuál es el origen de este brote que ha aparecido de forma inesperada en su piel. Myrka Dellanos Credit: IG Myrka Dellanos "Por favor, si tienes un tiempito, oren por mí, que ya esto se me quite, yo sé que Dios es mi sanador y que saldré de esto pero imagínense lo que es empezar un programa y tener esta alergia en la cara. Me ha sido muy difícil y me está dando estrés", prosiguió con fe. Los mensajes de apoyo no pararon de llegarle con el deseo de que se encuentre la raíz del asunto. ¡Toda la buena energía para ti, querida Myrka!

