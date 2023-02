¡Myrka Dellanos comparte emocionada su nuevo triunfo como presentadora! La periodista dio a conocer una muy buena noticia: "Les espero en Myrka en la mañana". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay algo que Myrka Dellanos ama, es su trabajo. Así lo demuestra cada tarde en su cita en La mesa caliente, por Telemundo. Pero hay otro proyecto que también la tiene encantada y con el que acompaña a otra parte de su público, esta vez, en las mañanas. Se trata de Myrka en la mañana, el programa de radio en la emisora Viva Unida, que se emite de lunes a viernes de 7AM/6C a 11AM/10C. Hasta ahora, el show se escuchaba en Houston, Nashville, Dallas, West Palm Beach, Alabama, Pensilvania y otros lugares, pero la conductora acaba de recibir la mejor de las noticias que ha contado feliz a sus seguidores. Myrka Dellanos Myrka Dellanos comparte una buena notica | Credit: Mezcalent ¡Ahora también llega a Miami! Confirmó en sus redes con gran ilusión. "Felices de estar aquí y de este nuevo estreno en Miami", dijo en directo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de su programa, Myrka transmite mensajes positivos y música cristiana que edifica vidas. Canciones constructivas que aportan fe y esperanza a sus oyentes en sus letras. Un espacio que invita a comenzar las mañanas con optimismo y que por fin aterriza en la Ciudad del Sol, donde Myrka cuenta con muchísimos fans de su carrera por años. Viva Unida también se puede escuchar online y a través de su aplicación, totalmente gratis. ¡Felicidades!

