¡Así fue la fiesta de cumpleaños virtual de Myrka Dellanos con sus seres queridos! La cuarentena no arruinó el 55 cumpleaños de la periodista que fue sorprendida por compañeros, familiares y amigos con emotivas felicitaciones y regalos. Por Teresa Aranguez Dicen por ahí que lo importante no es la cantidad sino la calidad y así ha sido para Myrka Dellanos. La reconocida periodista celebraba sus 55 años con una fiesta virtual sencilla pero en la que no faltó lo más importante, el amor y la complicidad de los suyos. Desde que comenzara el día, la co-presentadora de Al Rojo Vivo estuvo recibiendo las felicitaciones de todos, además de regalos y detalles que hicieron de su día uno muy especial a pesar de los tiempos convulsos que corren. Para empezar, su programa le rindió un precioso homenaje y le sorprendió con esta maravillosa tarta que emocionó profundamente a Myrka. "Y nuestro punto final es la celebración por el cumpleaños de Myrka. Tenemos una sorpresita que te van a llevar en mi nombre y de todo el equipo de Al Rojo Vivo", le dijo cariñosa su compañera del alma María Celeste Arrarás. Un detalle que llegó al corazón de la presentadora de origen cubano y que agradeció con todo el amor. "Jamás he visto un pastel tan lindo", dijo la cumpleañera feliz de la vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La fiesta siguió en casa donde su mamá y su perrito Icey le esperaban con todas las ganas. Al otro lado de la pantalla estaban sus amigos del alma. Myrka nos dejó constancia de esta parranda virtual que estuvo llena de risas y jolgorio en todo momento. Nada que envidiar a una fiesta tradicional porque no faltó lo más importante de todo, el amor y la ilusión de los participantes. Image zoom Myrka Dellanos Y por supuesto, no faltó tampoco la felicitación de la persona más importante en la vida de la respetada periodista, la de su hija Alexa Dellanos, que le llenó de piropos y palabras de amor en una entrañable publicación. "Todo lo que toca lo convierte en oro. La admiro y es mi mayor inspiración", dice tan solo una parte del hermosísimo escrito. Un mensaje al que nos unimos deseando que este sea un año maravilloso para ti, ¡querida compañera!

