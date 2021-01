Close

Myrka Dellanos anuncia su retirada por un tiempo de las redes: ¿por qué? Ha sido un 2020 en el que la periodista ha estado muy activa y aportando un contenido muy interesante. Pero ahora otros asuntos le llaman y así lo hizo saber. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay algo que ha hecho Myrka Dellanos en el 2020 ha sido trabajar. La conductora cubana no ha parado, la pandemia no le ha detenido y volvió a alegrar a su público con su paso por programas de Telemundo como Un nuevo día y Al rojo vivo. Su salida de la cadena no la detuvo y ha mantenido sus redes llenas de contenido interesante y entrevistas que han acompañado y animado a sus seguidores durante un año bastante revuelto. Ahora necesita un respiro y así lo ha anunciado en su perfil de Instagram. Hay proyectos e ilusiones en camino pero toca reposar. "Estaré ayunando un tiempo de las redes sociales para concentrarme en algunos proyectos que ya les contaré. Los quiero mucho y les animo que comencemos el año pidiéndole a Dios dirección divina y tomando acción para llevar a cabo nuestras metas. ¡Nos vemos pronto!", escribió. Su cariñoso escrito llega acompañado de unas imágenes donde luce así de sonriente y en las que se muestra de viaje a un destino desconocido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Positiva como siempre, Myrka cerraba el año con una reflexión profunda con sus seguidores donde les preguntaba qué era lo que habían aprendido de este 2020 y qué bendiciones habían tenido a pesar de lo doloroso de la pandemia. La interacción fue inmediata y su perfil se llenó de mensaje motivadores y llenos de optimismo. Unos sentimientos que la periodista ha derrochado incluso en los momentos más duros del año, como el despido de su colega y gran amiga María Celeste Arrarás de Telemundo y su posterior salida voluntaria de la cadena. Con este tiempo de descanso y reflexión alejada de las redes seguro que el regreso estará lleno de energía y buenas noticias. "Regrese con las baterías cargadas nosotros esperaremos ", "Sea lo que sea te deseo mucho éxito", "Lo mejor está por venir para ti", le desearon en redes. ¡Vuelve pronto Myrka!

