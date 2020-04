¡Qué oso! Myrka Dellanos sufre penoso accidente en Al rojo vivo A través de sus redes sociales, Myrka Dellanos compartió un momento bochornoso que vivió en Al rojo vivo (Telemundo). By Nohelia Castro Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A través de sus redes sociales, Myrka Dellanos compartió un momento bochornoso. “Les voy a contar algo que me sucedió hoy”, empezó a decir la presentadora en un clip que compartió en su cuenta de Instagram. De inmediato, vemos a Myrka muerta de la risa al revelar su error. “Agarré del clóset dos zapatos completamente diferentes para venir al show. Los voy a tener que usar porque no me queda de otra”. RELACIONADO: Los mejores momentos de Myrka Dellanos y María Celeste Arrarás Dellanos está al frente del programa de televisión Al rojo vivo (Telemundo) hasta el regreso de María Celeste Arrarás, quien de momento está laborando desde su hogar debido a la pandemia. “Miren lo que me pasó. He traído dos zapatos completamente diferentes porque lo agarré y lo puse en mi bolsa y cuando llegué aquí y me quité los tenis [me di cuenta]. Uno es de gamuza y el tacón es diferente, pero tengo que salir en el show así que ahí si lo ven cuando salga [en el show]”, dijo la conductora. “Encontrando un poco de risa en medio de esta pandemia. Dos zapatos distintos, la nueva moda”. El error apenas y se notó. Una vez al aire, Myrka hizo frente al programa con la garra y fuerza televisiva que la han convertido en una de las grandes de la pantalla chica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente, Dellanos recibió un sinnúmero de piropos al lucir un look arrebatador que no paso desapercibido por sus seguidores. “Mi corazón está quebrantado por todas las perdidas de seres humanos. Cada dia, al dar los informes noticiosos, me duele el alma”, escribió en el pie de la fotografía que compartió. “Estamos en esto juntos amigos. Sepan que estoy orando constantemente por el mundo entero”.

