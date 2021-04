"Estoy muy herida", confiesa Frida Sofía sobre Alejandra Guzmán

La reconciliación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán parece estar cada día más lejana; particularmente, luego de que la modelo declarara, la semana pasada, que su abuelo Enrique Guzmán la había tocado de manera inapropiada en sus partes íntimas y su madre dio su total respaldo al cantante. ¿Qué opina la fitness coach de quien le diera la vida?

"Su comportamiento no coincide con sus palabras. Ella va y le llora a la cámara y me dice que vuelva, pero yo no me fui, pero la que no puede irse de aquí [Estados Unidos] soy yo", confesó Frida Sofía en una charla que sostuvo con Lucía Méndez en su nuevo canal de YouTube."¿Por qué no la he buscado? Porque nunca me fui. La pregunta aquí es ¿por qué ella no me ha buscado a mí? Cuando en realidad, estoy muy, muy, muy herida".

De acuerdo con la intérprete de "Ándale", han sido las "actitudes" de la rockera las que han ocasionado esa separación y está considera que cualquier acercamiento "tiene que ser genuino y nunca lo es. No lo veo, dura 15 minutos". "Creo que una madre siempre debe tener el corazón y la verdad", mencionó.

"El estar con mi exnovio en su cumpleaños en Nueva York y no invitarme, y cosas así. Digo, 'Dios mío'. No [se] lo podría hacer a ella, ni con un ex de ella. Se me hace algo tan feo y me duele mucho", explicó. "En primera fue lo de Larry Ramos, se lo presenté y empezaron a salir en el barco, y pues ver eso, imagínate, no me gusta".

Frida Sofía considera que la que debe arreglar todo es Alejandra Guzmán. "No es quien busque a quien. Aquí es bajar la cabeza y pedir perdón. Porque la verdad es ¿qué le he hecho yo a ella? No sé", advirtió.