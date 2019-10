El pasado sábado, Paquita la del Barrio ofrecería un concierto en Saltillo, una localidad mexicana. Se presentó en el lugar para realizar el pertinente espectáculo, pero el empresario no cumplió con realizar el pago correspondiente; por lo tanto, la cantante tuvo que cancelar su show. Sin embargo, el hombre no permitía la salida de los músicos de la intérprete de "Rata de dos patas" y los mantuvo secuestrados por algunas horas.

"Por este medio hago de su conocimiento el día de hoy tenia un show en el Lienzo Charro Saltillo", explicó Paquita la del Barrio en un mensaje que escribió en su cuenta de Instagram. "El empresario no cumplió con el pago acordado en el contrato, por lo cual no me presenté, lo importante aquí es que tienen secuestrados a mi equipo de trabajo: Mariachi, Banda, staff no les permiten la salida del Lienzo Charro".

Acompañó este texto con un video donde la cantante se disculpó con el público por no ofrecer su actuación y les explicó la razón de su ausencia.

"Amigos y amigas de Saltillo, me da mucha pena el no haberme presentado porque no acostumbro eso", comentó. "Tengo más de 50 años en este ambiente y jamás he faltado a un trabajo, a no ser, que no me paguen y en esta ocasión no se me pagó, pero yo estuve aquí en Saltillo; así es que les mando un fuerte abrazo y, por esta vez, discúlpenme, los quiero mucho. Su amiga, Paquita la del Barrio".

Momentos después de la denuncia de Paquita la del Barrio, todo su equipo fue liberado a salvo.