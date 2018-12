Integrante de la séptima banda es víctima de robo

Tommaso Boddi/WireImage

Cansado de ser víctima de robo, Walter Gaxiola, clarinetista de la Séptima Banda, denuncia el atraco más reciente en su contra y exige a los directivos de una aerolínea a tomar cartas sobre el asunto.

A través de un video publicado en su cuenta de instagram, el músico reveló que sus pertenencias fueron sacadas de su maleta al viajar por la aerolínea mexicana Volaris y recomendó a sus seguidores tomar medidas precautorias para evitar convertirse en víctimas, especialmente durante la época de Navidad.

“En esta ocasión me toca hacer un vídeo para hacer una recomendación para toda la gente que viaja en Volaris, para que se ponga trucha [atenta], para que cheque [revise] sus maletas. En esta ocasión me dejaron sin botellas [de whiskey]”, aseguró el músico sobre lo sucedido al tomar su vuelo en Tijuana con destino a Culiacán, Sinaloa. “No es la primera vez que revisan las maletas, no es la primera vez que me agarran cosas. A muchos compañeros de la banda también les han robado perfumes, botellas [de licor]. Revisen bien sus maletas, no vaya a ser que les pase lo mismo. Volaris ojalá haya alguien que haga algo al respecto, de los encargados, de los funcionarios, de los ejecutivos que den con ese rata [ladrón]”.

Gaxiola aseguró que la banda viaja frecuentemente en dicha aerolínea y que sus integrantes no son tratados con respeto, además de ser víctimas de robo en múltiples ocasiones.

“Por favor hagan algo al respecto”, escribió frustrado en su red social. “Somos unos clientes frecuentes de la aerolínea y nos tratan como si fuéramos los más perores. Nos han robado, así con esas palabras, nos han robado muchas veces. Les pido por favor que tomen cartas en el asunto y a todas las personas que viajan en Volaris, revisen sus maletas como precaución, al bajar de cualquier vuelo”.

El músico, además, aseguró que ha reportado la falta de artículos dentro de sus pertenencias acatando el proceso administrativo de la aerolínea, pero que ésta ha hecho caso omiso a sus quejas y no ha tenido una respuesta.

“Lo he hecho y de igual manera no hay solución”, le contestó a una seguidora tras su recomendación de poner una queja con Volaris. “Ya van varias veces que nos pasa y nos hemos quejado y no nos resuelven nada”.

Al parecer, Gaxiola ni sus compañeros han sido los únicos en sufrir esta situación, ya que varios pasajeros se han quejado de lo mismo e iniciaron una petición para evitar la impunidad de los responsables de los robos de equipaje en Volaris, escrito que fue cerrado sin solución. Además, Volaris se encuentra dentro de las tres aerolíneas con el índice de robo de maletas más alto dentro de México, según reportes.