"La música ha sido mi ángel guardián para no desviar mi paso en un camino que no debo coger", Eix. Para convertirse en cantante, Eix ha tenido que superar difíciles pruebas que le ha puesto la vida y enmendar su propio camino. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Llegar a los escenarios ha sido un camino sinuoso para Christian Rohena, mejor conocido como Eix, quien desde joven ha tenido que pasar fuertes pruebas a nivel personal y, por lo tanto, librar muchos obstáculos para cumplir sus sueños. Incluso, estuvo recluido en un centro de detención de menores en su natal Puerto Rico; sin embargo, su pasión por la música lo salvó y se convirtió en el motor que lo impulsó a salir adelante. “La música ha sido mi refugio en todos los problemas; ha sido mi método de desahogo, de expresarse. Pasé de un momento de tanta inmadurez y la música me ha ayudado ha encontrarme como un ser humano, ver que puedo hacer cosas maravillosas, cosas grandes”, confesó Eix a People en Español. “La música ha sido mi ángel guardián para no desviarme en un camino que no debo coger”. RELACIONADO: Feid, que de niño sonaba con ser cantante, triunfa ahora en la música Image zoom Además de la música, el intérprete de “Siempre viva” recibió el apoyo de otra persona, que conoció justamente en el centro de menores, quien lo ayudó a enfocarse con más fuerza en sus sueños y, por ello, le rinde homenaje con su nombre artístico. “Son esos ángeles que Dios te pone en el camino para que absorbas lo positivo, para absorber las mejores vibras y son esas herramientas que utiliza Dios y te las pone una vez en la vida”, agregó. “Creo al salir de ese lugar, algo me hizo entender que tenía que hacerlo [llamarme Eix]”. Image zoom Ana Gómez Con 23 años, el también compositor está consolidándose como intérprete de música urbana; sin embargo, está muy interesado en probar su talento en otros géneros; incluso quiere colaborar con los máximos exponentes de los diferentes ritmos. “Si me encantaría lo que es bachata, un poquito de balada pop, todo tipo de género. Realmente no hay límite en la versatilidad. Está en mí y hay que aprovecharlo al máximo”, comentó. “Si hay algunas oportunidades de colaborar con otros artistas de ese calibre grande, de estrellas [como Alejandro Fernández], obviamente, hay que aprovecharlo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, Eix promueve la versión remix del tema “Estaré”, donde combina su voz con las de Darkiel y Lyanno. La canción y el video de esta nueva propuesta ya están disponibles en todas las plataformas digitales. “Es un remix que promete mucho y sé que les va a gustar”, concluyó.

