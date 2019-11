Daddy Yankee ya tiene su propio museo en Puerto Rico El Museo Daddy Yankee El Jefe abre el viernes en la Plaza de Las Américas en San Juan y la entrada será totalmente gratuita. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Un logro más para el Cangri! La estrella puertorriqueña, Daddy Yankee, anunció que está abriendo un museo en el territorio caribeño de los Estados Unidos que será dedicado a su vida y a la música que lo hizo famoso, el reggaetón. El Museo Daddy Yankee El Jefe abre el viernes en la Plaza de Las Américas en San Juan y la entrada será totalmente gratuita. El espacio de 8,000 pies cuadrados (743 metros cuadrados) contará la historia del reggaetón a partir desde que Yankee se hiciera el pionero en 1991, mostrará los brillantes atuendos que ha usado en sus presentaciones, así como los premios que ha recibido a lo largo de su trayectoria y los recuerdos más preciados del artista. La exhibición será temporal y estará abierta hasta enero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete de "Que tire pa'lante" hizo el anuncio a sus fans y seguidores el jueves a través de una publicación de Instagram. "Esta foto es en VILLA KENNEDY. La diferencia, es que la de la izquierda es la real y la de la derecha es una réplica exacta", escribió el boricua compartiendo un adelanto de lo que se verá en el museo. Recientemente estableció un récord en el Coliseo de Puerto Rico con 10 espectáculos programados para diciembre. Image zoom (Photo by Terence Patrick/CBS via Getty Images) Yankee ahora es una superestrella que encabeza las listas de música y llena estadios en todo el mundo, pero nunca olvida sus humildes orígenes. El intérprete urbano compartió detalles su vida antes de la fama con People En Espannol. "Lo que me mantiene con los pies en la tierra siempre es recordar de dónde vengo", dice. "Voy a Villa Kennedy, y recuerdo dónde comenzó todo", agrega sobre el edificio de viviendas de bajos ingresos en el Barrio Obrero de San Juan, Puerto Rico, donde vivió antes de convertirse en un reconocido cantante y empresario. ¡Bravo, DY, bravo! Advertisement

