Adiós al icónico villano de Marimar: falleció Alfonso Iturralde, leyenda de la actuación El mundo del entretenimiento de luto. La cantante Thalía publicó una foto con Alfonso Iturralde, quien personificó a 'Renato Santibañez' en Miramar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir murio alfonso iturralde Credit: Mezcalent La muerte de un ícono de la actuación deja al mundo del entretenimiento de luto Este martes el mundo del espectáculo se conmocionó con la triste noticia del fallecimiento del destacado actor Alfonso Iturralde a los 73 años. Ampliamente reconocido por su memorable interpretación del villano en la icónica telenovela Marimar - protagonizada por Thalía y Eduardo Capetillo - su partida deja un vacío en la industria del entretenimiento. La Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI México) confirmó la noticia y expresó sus condolencias por el sensible fallecimiento del talentoso actor. Con una extensa y destacada trayectoria en cine, teatro y televisión, Alfonso Iturralde dejó una huella imborrable en la memoria de los amantes de la actuación y las telenovelas. La noticia también fue confirmada por Rosalba Brambila Alexander, quien fue la primera esposa de Iturralde. A través de Facebook, expresó su dolor y agradecimiento por la vida del actor, dejando entrever el cariño y los recuerdos compartidos en familia. esposa alfonso iturralde Credit: FB rosalba brambila alexander Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y nostalgia. Los usuarios lamentaron la partida del querido intérprete y recordaron los numerosos personajes que regaló a lo largo de su carrera. Los comentarios y condolencias para su familia no se hicieron esperar, rindiendo homenaje a la trayectoria del primer actor. La cantante y actriz Thalía publicó una conmovedora imagen junto al actor, quien personificó a 'Renato Santibañez' en Marimar. thalia marimar alfonso iturralde Credit: Thalia IG Un legado imborrable en la televisión y el teatro Alfonso Iturralde dejó una marca imborrable en la televisión y el teatro mexicano. Desde sus inicios en La pasión de Isabela, hasta su última telenovela La desalmada, el actor se destacó por su versatilidad y habilidad para dar vida a personajes entrañables y memorables. Desde sus primeras apariciones hasta su consagración en telenovelas como Marimar, Rebelde y La fuerza del destino, el artista se convirtió en una figura inolvidable en el mundo de la actuación. Su versatilidad y talento dejaron una huella perdurable en la memoria colectiva de los amantes de la televisión y el teatro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque ya no esté físicamente presente, su legado artístico perdurará en cada una de las producciones en las que participó. Su talento y pasión por la actuación continuarán inspirando a futuras generaciones de actores y actrices en el mundo del espectáculo. Luchó contra el cáncer Aunque las causas exactas de su fallecimiento no han sido reveladas, en 2019 Alfonso Iturralde compartió su lucha contra el cáncer de próstata. Gracias a una cirugía, superó la enfermedad sin necesidad de someterse a quimioterapias, convirtiéndose en un ejemplo de valentía y fortaleza para muchos.

