Murió reconocido productor de Televisa a los 57 años Rodolfo de Anda Jr., importante productor descendiente de una famosa dinastía, falleció el pasado 31 de marzo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muere reconocido productor de Televisa a los 57 años El pasado viernes 31 de marzo de 2023, falleció a los 57 años de edad Rodolfo de Anda Jr. Si bien hasta el momento no se han precisado las causas de la muerte de este reconocido productor de Televisa, fueron amigos y familiares quienes confirmaron el deceso. Uno de ellos, su amigo Alexis Ayala, quien le dedicó un emotivo mensaje. "Querido hermano, amigo mio de vida, de aventuras, de sociedad de todo. Mi amigo y compañero de siempre Rodolfo de Anda, te voy a recordar siempre así en mi memoria, en mi alma y corazón", escribió Ayala en su cuenta de Instagram. "Eres porque nunca dejarás de ser, un caballero, un guerrero, un hombre leal y amoroso. De quien siempre aprendí y a quien siempre admiro y respeto. Te Amo "TAZ" como nos decíamos, como solo tú y yo sabíamos porque. Descansa en paz. Y que Dios te abrace y te bendiga siempre. En mí vivirás por siempre. Salud por tu vida y festejare siempre el haber vivido a tu lado. Que la última nunca será la última". Acompañó el texto con unas serie de imágenes donde se les ve juntos en diversos momentos. Rodolfo de Anda Jr. Credit: Rodolfo de Anda Jr. Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de este actor, otros famosos externaron su pesar ante la muerte del productor de la serie El Pantera y Mujer casos de la vida real. "Sin una palabra más amigo. ¡Un hombre derecho amoroso y amigo! Bendiciones para mi Rodolf", dijo Raúl Araiza. "Lo siento mucho", mencionó Mane la Parra. "Descanse en paz", expresó Maribel Guardia, y "¿¿¿Qué??? Que tristeza; no lo puedo creer. Dios lo tenga en su santa gloria", comentó Malillany Marín. Rodolfo de Anda Jr. era descendiente de la dinastía De Anda donde además de ser productores de cine, hubo también reconocidos actores. De momento, se desconoce cómo se llevaron a cabo los funerales y mayores detalles al respe

