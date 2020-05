Muere a los 31 años la princesa Maria Galitzine, bisnieta del último emperador de Austria La princesa, afiliada a las históricas casas de Borbón y Parma, falleció de manera prácticamente súbita en Houston. Aquí el reporte. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La princesa Maria Galitzine, bisnieta de Karl I, último emperador de Austria,ha fallecido de forma prácticamente súbita. Trágicamente, la madre de una niñito de dos años y residente en Houston, Texas, estaba a solo seis días de cumplir sus 32 años. El deceso ocurrió el 4 de mayo y sus restos fueron sepultados el pasado viernes, según confirman múltiples fuentes. La causa de su muerte fue un aneurisma torácico y este ocurrió en su domicilio de Houston, según reveló su familia por medio de un obituario. Galitzine contrajo nupcias en 2017 con Rishi Roop Singh, y juntos procrearon a Maxim, su hijo único, nacido en febrero de 2018. Era bisnieta de de la emperatriz Zita de Borbón-Parma y nació en 1988 en Luxemburgo. Su familia se mudó posteriormente a Moscú donde Maria recibió su instrucción escolar. Este es el tercer fallecimiento en la dinastía Borbón-Parma en las últimas semanas La muerte de la princesa fue prácticamente súbita y ocurrió en su hogar de Houston, donde residía desde hace años: Image zoom La princesa se identificaba en redes bajo su nombre de casada: Maria Singh. Aquí la vemos con su marido, Rishi Roop Singh: Image zoom En marzo pasado falleció la infanta Pilar de Borbón-Parma, prima del rey Felipe VI: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La dinastía Borbón-Parma ha sufrido múltiples pérdidas familiares en las últimas semanas. En marzo pasado falleció a los 86 años María Teresa de Borbón-Parma, prima del rey Felipe VI, quien sucumbió a COVID-19. El 7 de mayo fallecía en Hamburgo la princesa Diana de Borbón-Parma, también víctima del coronavirus novel. Nacida en Francia y de origen italiano, la princesa Diana también era sobrina de la mencionada emperatriza Zita y era prima hermana de la reina Ana de Rumania. Que en paz descansen.

