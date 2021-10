Muere la mamá de Ernesto Laguardia El actor y productor mexicano Ernesto Laguardia compartió en sus redes sociales un sentido mensaje de despedida a su fallecida madre, doña Yolanda Longega Castellanos. D.E.P. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ERNESTO LAGUARDIA ERNESTO LAGUARDIA | Credit: INSTAGRAM ERNESTO LAGUARDIA @ernestolaguardiaoficial La madre del actor Ernesto Laguardia, doña Yolanda Longega Castellanos, falleció la noche del lunes 25 de octubre, lo cual fue informado por el propio actor, quien difundió la triste noticia con un sentido mensaje de despedida a su madre a través de sus cuentas de Instagram y Twitter. Por el momento se desconocen las razones por las que falleció doña Yolanda. El actor señaló el dolor que sentía por esta pérdida. "Con tu partida me dejas un vacío en el corazón que nunca nadie podrá llenar. Has partido de este plano terrenal para encontrarte en el cielo con tu adorado esposo, el Dr. Enrique Laguardia y Mamá Grande". Aunque muy triste, Laguardia pareció estar conforme con el hecho de que su madre muriera rodeada de sus seres más allegados. "Partiste acompañada y rodeada del amor de tus cuatro hijos: Enrique, Víctor, Sergio y Ernesto, quienes nunca te olvidaremos". "Gracias por tantos momentos inolvidables; tu risa, tus abrazos, tus besos y todo lo que siempre significaste para mí, se quedará por siempre en mi memoria y en mi corazón. ¡Te amaré hoy y siempre!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su despedida, el conocido actor y productor mexicano mencionó a todos los miembros de su familia que quisieron y recordarán por siempre a su amorosa madre, y agradeció las muestras de solidaridad y cariño de sus admiradores. "La familia Laguardia Longega agradece su apoyo, cariño y respeto ante esta irreparable pérdida", dijo. "Vivirás por siempre feliz en mi memoria. Con amor, tu hijo, Ernesto Laguardia Longega".

