Murió la actriz mexicana Josefina Echánove María del Sol confirmó la muerte de su madre Josefina Echánove. La primera actriz participó en más de 30 películas y 19 telenovelas. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A los 92 años en la Ciudad de México, falleció Josefina Echánove. La partida fue confirmada por su hija María del Sol y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. “Por siempre serás mi Reina Madre. Descansa Doña Josefina Echánove”, escribió María del Sol en sus cuentas de Instagram y Twitter. “Hoy, Doña Josefina Echánove... La Reina Madre... Descansa”. RELACIONADO: “La AMACC lamenta el fallecimiento de la actriz Josefina Echánove”, con más de 50 apariciones en cine y televisión; fue nominada a Mejor Actriz de Cuadro en dos ocasiones: en 1991 por su trabajo en Por tu maldito amor y en 1993 por Serpientes y escaleras”. Como actriz participó en más de 30 películas, casi 20 telenovelas y realizó diversas series de televisión. Además, compartió créditos con Jane Fonda, Anthony Queen, Gene Hackman, Gregory Peck o Emilio el Indio Fernández. Image zoom Si bien Echánove era reconocida por sus dotes en la actuación, también logró prestigio como bailarina tras fundar el grupo de Danza Contemporánea de la Universidad de Guanajuato. Además, estudió la carrera de periodismo que ejerció por algún tiempo. “A todos nuestros amigos de los medios de comunicación, agradecemos sus muestras de cariño, el respeto, el espacio para familia y amigos cercanos en estos momentos tan difíciles”, explicó la familia en una comunicado. “Nos daremos tiempo para recuperarnos de esta gran pérdida esperando pronto retomar nuestras actividades públicas. Agradeciendo siempre a Dios por sus oraciones y por la vida de la primera actriz Josefina Echánove”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las causas de la muerte de Josefina Echánove se desconocen hasta el momento; sin embargo, se sabía qué pasó varios años en una casa de retiro para adultos mayores. Su última participación profesional fue en 2010, cuando interpretó a Kuma la bruja en la telenovela Corazón Salvaje.

